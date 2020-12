KSW 57. Trwa gala z walką wieczoru Phil De Fries - Michał Kita. Relacja na żywo

Przed nami ostatnia gala KSW w tym roku. W sobotni wieczór do swojej czwartej obrony mistrzowskiego pasa w wadze ciężkiej stanie Phil De Fries (18-6, 2 KO, 12 SUB). Tytuł Anglikowi spróbuje odebrać Michał Kita (20-11-1, 12 KO, 5 SUB). Wyłoniony zostanie również nowy mistrz kategorii lekkiej. O pas powalczą Roman Szymański (13-5, 2 KO, 3 SUB) i Marian Ziółkowski (21-8-1, 5 KO, 12 SUB).

De Fries w KSW idzie jak burza. Mistrzowski pas zdobył wygrywając przez TKO w pierwszej rundzie z Michałem Andryszakiem na KSW 43. Później w pokonanym polu zostawiał Karola Bedorfa, Tomasza Narkuna oraz Luisa Henrique. Podczas oficjalnej ceremonii ważenia "F-11" wniósł na wagę aż 119,8 kilograma.

Jego przeciwnik ważył niemal 13 kilogramów mniej. Michał Kita w efektowny sposób powrócił do organizacji na KSW 54. Wówczas znokautował w pierwszej rundzie Michała Andryszaka i wywalczył sobie prawo do stoczenia mistrzowskiego boju. "Masakra" w przeszłości próbował już sięgnąć po pas wagi ciężkiej KSW. Było to jednak aż pięć lat temu na KSW 33. Zawodnik z Zabrza przegrał wtedy przez nokaut z ówczesnym czempionem Karolem Bedorfem.

Niezwykle emocjonująco zapowiada się starcie o tytuł mistrza dywizji lekkiej. Roman Szymański skrzyżuje rękawice z Marianem Ziółkowskim. Warto wspomnieć, iż będzie to pojedynek rewanżowy. Obaj zawodnicy po raz pierwszy zmierzyli się na gali FEN 11. Stawką tamtej walki również był mistrzowski pas. Wówczas lepszy był Szymański.

Ponadto na gali zobaczymy starcie dwóch weteranów KSW. Borys Mańkowski (21-8-1, 3 KO, 8 SUB) stanie do walki z Arturem Sowińskim (21-11, 8 KO, 7 SUB). Do swojej pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu w wadze koguciej stanie Antun Racić (24-8-1, 13 SUB). Przeciwnikiem "Killera" będzie Brazylijczyk Bruno Santos (9-1, 1 KO, 5 SUB). Na fanów MMA łącznie czeka osiem bardzo ciekawych walk.

Wyniki gali KSW 57:

Phil de Fries (18-6,) - Michał Kita (20-11-1) - walka o mistrzowski pas w kategorii ciężkiej

Roman Szymański (13-5) - Marian Ziółkowski (21-8-1) - walka o mistrzowski pas w kategorii lekkiej

Artur Sowiński (21-11) - Borys Mańkowski (21-8-1)

Antun Racić (24-8-1) - Bruno Santos (9-1) - walka o mistrzowski pas w kategorii koguciej

Cezary Kęsik (12-0) - Abus Magomedow (23-4-1)

Tomasz Drwal (22-5-1) - Patrik Kincl (22-9)

Kacper Koziorzębski (7-2) - Marcin Krakowiak (9-3)

Albert Odzimkowski (11-4) - Christian Eckerlin (12-5)

Relacja tekstowa:

20:29 - Przebieg II Rundy: Odzimkowski bardzo szybko ruszył po obalenie. Próba zakończyła się powodzeniem i "Złoty" ponownie znalazł się na górze. W parterze Polak skutecznie dociążał rywala odbierając mu wszelkie możliwości ataku. Niespełna dwie minuty przed końcem Eckerlin wykorzystał chwilę nieuwagi Odzimkowskiego i uciekł do stójki. W końcówce rundy walka toczyła się w klinczu przy siatce. Tam przeważał "Złoty". Za chwilę ostatnia runda!



20:22 - Przebieg I Rundy: Obaj zaczęli pojedynek bardzo spokojnie. W końcu po dwóch minutach Odzimkowski ruszył po sprowadzenie. Akcja zakończyła się powodzeniem. Eckerlin starał się stwarzać zagrożenie z pleców. "Złoty" jednak dobrze rozkładał ciężar ciała w parterze. Polak utrzymał kontrolę nad walką do końca pierwszego starcia.



20:16 - Pierwszy gong!



20:14 - Przed nami pierwsze starcie dzisiejszej gali. Christian Eckerlin zmierzy się Albertem Odzimkowskim. Niemiec jest już w klatce. Czekamy na "Złotego"!

