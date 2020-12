Cezary Kęsik (12-1) przegrał z Abusem Magomedowem (24-4-1) podczas KSW 57. Kęsik został poddany w drugiej rundzie, tracąc przytomność przy okazji skutecznie zapiętej gilotynie przez rywala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 57. Cezary Kęsik - Abus Magomedov. Skrót walki. WIDEO Polsat Sport

W pierwszej rundzie reprezentant Niemiec skutecznie wykorzystywał warunki fizyczne i punktował rywala, trafiając kolejnymi ciosami. Kęsik nie pozostawał dłużny, jednak premierowe starcie z pewnością zostało zapisane na korzyść debiutanta w KSW.

Reklama

Druga runda wyglądała podobnie jak pierwsza. Kęsik w pewnym momencie co prawda przycisnął rywala do siatki, ale Magomedow wykorzystał moment nieuwagi Polaka i skutecznie go poddał. Kęsik nie odklepał i stracił przytomność.

Abus Magomedow (24-4-1) pokonał Cezarego Kęsika (12-1) przez poddanie, runda 2

BS, Polsat Sport