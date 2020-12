Po bardzo emocjonującej gali KSW 57 Phil De Fries w walce wieczoru obronił pas mistrza wagi ciężkiej pokonując Michała Kitę! Swój pas obronił również Antun Racić (kategoria kogucia), a nowym mistrzem KSW w kategorii lekkiej został Marian Ziółkowski.

W walce wieczoru KSW 57 odbyło się starcie wagi ciężkiej. Obecny mistrz tej kategorii Phil de Fries zmierzył się z Michałem Kitą.



Anglik od samego początku uderzał o wiele mocniej od Polaka i pod koniec pierwszej rundy pod okiem Kity pojawiła się bardzo duża opuchlizna. Istniało spore ryzyko, że Polak nie zostanie dopuszczony do udziału w drugiej rundzie przez lekarza. Ostatecznie Kita stanął jednak do walki.

Druga runda również nie przebiegła po myśli zawodnika z Zabrza. De Fries powalił rywala i oddał kilka ciosów w parterze, po których sędzia zakończył walkę. Anglik obronił tym samym pas wagi ciężkiej w KSW!



Wyniki gali KSW 57:

Phil De Fries (19-6) pokonał Michała Kitę (20-12-1) przez TKO (ciosy w parterze) w drugiej rundzie - walka o mistrzowski pas w kategorii ciężkiej.

Marian Ziółkowski (21-8-1) pokonał Romana Szymańskiego (13-6) przez TKO (kopnięcie na wątrobę i ciosy) - walka o mistrzowski pas w kategorii lekkiej.

Borys Mańkowski (22-8-1) pokonał Artura Swoińskiego (21-12) jednogłośną decyzją sędziów.

Antun Racić (25-8-1) pokonał Bruno Santosa (9-2) jednogłośną decyzją sędziów - walka o mistrzowski pas w kategorii koguciej.

Abus Magomedov (24-4-1) pokonał Cezarego Kęsika (12-1) przez techniczne podanie (duszenie gilotynowe) w drugiej rundzie.

Patrik Kincl (23-9) pokonał Tomasza Drwala (22-6-1) przez nokaut w pierwszej rundzie.

Marcin Krakowiak (10-3) pokonał Kacpra Koziorzębskiego (7-3) przez duszenie gilotynowe w trzeciej rundzie.

Christian Eckerlin (13-5) pokonał Alberta Odzimkowskiego (11-5), niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

Relacja tekstowa:

0:01 - Michał Kita ostatecznie został dopuszczony do walki, ale w Phil De Fries w drugiej rundzie potrzebował zaledwie kilkunastu sekund na rozbicie rywala w parterze. "Masakra" został potwornie rozbity!



23:57 - Przebieg I Rundy: Po kilku wymianach w stójce Phil De Fries zgodnie z przewidywaniami przeniósł walkę do parteru. Tam kontrolował walkę będąc z góry. Pod okiem Kity pojawiła się jednak spora opuchlizna. Niewykluczone, że lekarz przerwie pojedynek!



21:51 - Pierwszy gong! Czas na walkę wieczoru!



23:47 - Została już tylko walka wieczoru! Phil De Fries za chwilę stanie do walki z Michałem Kitą, a stawką pojedynku będzie pas mistrza KSW w wadze ciężkiej. Czas na ciężkie ciosy!



23:39 - W czwartym starciu Ziółkowskim znowu imponował konsekwencją. W końcu wyprowadził niezwykle mocnego middle-kicka, który posłał na deski Szymańskiego. Marian Ziółkowski mistrzem KSW w kategorii lekkiej!



23:36 - Ależ nokaut! Marian Ziółkowski znokautował Romana Szymańskiego brutalnym kopnięciem na wątrobę! Nowy mistrz!



23:30 - Przebieg III Rundy: Po jednym z niskich kopnięć Ziółkowskiego Szymański wyraźnie się zachwiał. Później poznaniak próbował przenieść walkę do parteru, ale "Golden Boy" bez problemów udaremnił tę próbę. W stójce Ziółkowski konsekwentnie pracował lewymi prostymi i niskimi kopnięciami. Low-kicki warszawiaka są niezwykle mocne. Widać, że Szymański ma coraz większe problemy z poradzeniem sobie z bólem.

23:24 - Przebieg II Rundy: Szymański wciąż nie znalazł sposobu na skuteczne skrócenie dystansu. Do tego Ziółkowski bardzo mocno okopał jego wykroczną nogę. Zawodnik z Warszawy trafiał celnie, co spowodowało widoczne rozcięcie na twarzy Szymańskiego. Na razie oglądamy bardzo dobry występ Mariana Ziółkowskiego!



23:19 - Przebieg I Rundy: Obaj zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, że jest to pojedynek pięciorundowy i nie forsują tempa. Szymański kilkukrotnie próbował skrócić dystans korzystając z lewego prostego. Z kolei Ziółkowski wykorzystywał przewagę w dystansie do zadawania ciosów prostych i kopnięć.



23:12 - Zaczynamy walkę o mistrzowski tytuł w kategorii lekkiej!



23:06 - Zwycięstwem nad "Kornikiem" Borys Mańkowski znacznie przybliżył się do walki o mistrzowski tytuł. A już niebawem poznamy nowego czempiona kategorii lekkiej. Pora na co-main event gali KSW 57. Roman Szymański vs Marian Ziółkowski - za kilka chwil pierwszy gong!



23:01 - "Tasmański Diabeł" zwycięski! Wszyscy trzej sędziowie wskazali wygraną Borysa Mańkowskiego!



23:00 - Przebieg III Rundy: Mańkowski wykorzystał niecelne obrotowe kopnięcie Sowińskiego do przeniesienia walki do parteru. "Kornikowi" udało się wstać, ale poznaniak skutecznie atakował przy siatce. W połowie rundy "Diabeł Tasmański" zdobył w parterze pozycję boczną. Stamtąd Mańkowski bezlitośnie rozbijał przeciwnika do końca rundy. Za moment usłyszymy werdykt sędziów!



22:53 - Przebieg II Rundy: Nieźle rozpoczął "Kornik" wyprowadzając kilka mocnych low-kicków. Później Mańkowski ruszył po sprowadzenie i finalnie haczeniem przewrócił zawodnika z Radzionkowa. Kiedy walka wróciła do stójki, Sowiński korzystał ze swoich mocnych kopnięć. Z kolei "Diabeł Tasmański" preferował akcje bokserskie. Dobra walka!



22:47 - Przebieg I Rundy: Po kilkudziesięciu sekundach Mańkowski przechwycił kopnięcie Sowińskiego i sprowadził walkę do parteru. Tam błyskawicznie wywalczył dosiad i pracował nad duszeniem trójkątnym rękoma. "Kornikowi" udało się wybronić próbę poddania, lecz zawodnik Czerwonego Smoka utrzymywał kontrolę nad pojedynkiem. Pierwsze starcie zdecydowanie dla "Diabła Tasmańskiego"!



22:43 - Pierwszy gong!