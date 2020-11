​Poznaliśmy pierwszych bohaterów gali KSW 57. Po raz czwarty do obrony mistrzowskiego pasa w wadze ciężkiej przystąpi Phil De Fries (18-6, 2 KO, 12 SUB). Rywalem Anglika będzie Michał Kita (20-11, 12 KO, 5 SUB). Ponadto na gali zobaczymy m.in. Borysa Mańkowskiego (21-8, 3 KO, 8 SUB) i Antuna Račicia (24-8, 13 SUB).

De Fries powróci do klatki KSW po ponad rocznej przerwie. W swoim ostatnim pojedynku na KSW 50 w Londynie w walce wieczoru pokonał nie jednogłośną decyzją sędziów Luisa Henrique. Anglik jest niepokonany od sześciu walk. Na rozkładzie De Friesa znajdują się tacy zawodnicy jak m.in. Michał Andryszak, Karol Bedorf czy Tomasz Narkun.

Z kolei Kita powrócił do największej polskiej organizacji w sierpniu pokonując na KSW 53 wspomnianego Andryszaka. Kilka tygodni wcześniej, podczas FEN 30 potrzebował zaledwie 37 sekund na rozprawienie się z Igorem Pokrajacem. Dla "Masakry" będzie to drugie podejście do mistrzowskiego pasa KSW. W 2015 roku na KSW 33 przegrał z ówczesnym mistrzem Karolem Bedorfem.

Ponadto na gali KSW 57 wystąpi Borys Mańkowski. "Diabeł Tasmański" w ostatniej walce okazał się lepszy na pełnym dystansie od Marcina Wrzoska. Poza tym do klatki wróci Antun Račić. Chorwat niewiele ponad rok temu zdobył mistrzowski pas w kategorii koguciej. Na gali w Zagrzebiu pokonał jednogłośną decyzją sędziów Damiana Stasiaka.

