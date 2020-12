W sobotę gala KSW 57 przeszła do historii. Nie zabrakło na niej zaskakujących rozstrzygnięć, efektownych nokautów i starć gwiazd. Do jednego z nich doszło w walce wieczoru między Michałem Kitą (20-12-1, 12 KO, 5 SUB) a Philem de Friesem (19-6, 3 KO, 12 SUB). Polak został rozbity przez Anglika, a dzień po walce opublikował zdjęcie swojej poobijanej twarzy.

Fani MMA nie mieli wątpliwości przed sobotnią walką Kity, że pojedynek z de Friesem nie będzie dla niego łatwy. Tak też było. Anglik nie dał większych szans Polakowi, który z poważną kontuzją oka został rozbity przez "F-11" w parterze. Sędzia przerwał walkę w drugiej rundzie. De Fries po raz czwarty obronił pas wagi ciężkiej.



Dzień po technicznym nokaucie Kita udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie swojej twarzy, podpisując: "Tak jak powiedziałem zaraz po walce: Można mnie pokonać, ale nigdy złamać!!! Bez wymówek, odpoczywamy i wracamy ciężko pracować!!!".

Twarz zawodnika z Zabrza wygląda bardzo źle. To tylko pokazało, jak mocne ciosy dochodziły do głowy Kity.

Pod postem "Masakry" od razu posypały się komentarze kibiców: "Zdrowia mistrzu wrócisz silniejszy", "Szacun, prawdziwy wojownik", "Szkoda wyniku Michał, ale walka i tak świetna. Szybkiego powrotu do zdrowia".



Dla Kity to 12. porażka w karierze, której nie zamierza kończyć. "Masakra" jeszcze przed galą deklarował, że stoczy co najmniej trzy walki.



