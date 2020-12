​KSW 57: Marian Ziółkowski z trzecią szansą na pas mistrzowski

Na sobotniej gali KSW 57 zobaczymy trzy walki o pas mistrzowski, w tym starcie Mariana Ziółkowskiego z Romanem Szymańskim. Dla pierwszego z nich będzie to trzecia szansa w karierze na zdobycie pasa w kategorii lekkiej.

W sierpniu 30-latek z Warszawy mierzył się z Mateuszem Gamrotem. O szanse walki z "Gamerem" o mistrzowski pas dowiedział się w ostatniej chwili. Po emocjonującym pojedynku walkę jednak przegrał decyzją sędziów. O tytuł kategorii lekkiej tylko federacji FEN walczył też cztery lata temu, a rywalem był - uwaga - sobotni rywal czyli Roman Szymański. Wtedy też decydowali sędziowie i też Ziółkowski został uznany za pokonanego.

- Rzuciłem rękawice, Marian podjął wyzwanie. Fajnie, zróbmy to. Niech historia zatoczy koło, jak to w życiu bywa, i spotkajmy się o to właściwe trofeum - powiedział Roman Szymański.

Marian Ziółkowski nie darzy go zbyt wielką sympatią.

- Są zawodnicy, których darzę większą sympatią niż Romana. Nie wiem, czy go nie lubię, bo nie znam go za bardzo. Ale w jakim sensie nie przypadł mi do gustu - ocenił.

Do trzech razy sztuka? Tak przynajmniej zapowiada "Golden Boy".

O pas kategorii koguciej w sobotę powalczą natomiast Antun Racić i Bruno Santos, a w pojedynku wieczoru Phil de Fries zmierzy się Michałem Kitą. Stawką tego starcia będzie pas kategorii ciężkiej. W sumie kibice zobaczą osiem pojedynków.



To ostatnia w tym roku gala KSW. Transmisja odbędzie się w systemie pay per view.

