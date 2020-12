Marian Ziółkowski po efektownym nokaucie pokonał Romana Szymańskiego i został nowym mistrzem KSW w wadze lekkiej!

Obaj zawodnicy mierzyli się już ze sobą w prestiżowym starciu. Kilka lat temu zawalczyli oni bowiem o pas federacji FEN i wówczas lepszy okazał się Szymański.



Roman Szymański i Marian Ziółkowski nie forsowali tempa od początku walki. W pierwszej rundzie widzieliśmy wiele bokserskich wymian ciosów, a w jej końcówce kilka mocniejszych kopnięć oddał Ziółkowski. Obraz walki nie zmienił się również w drugiej rundzie. Zawodnik z Warszawy dominował i kilkukrotnie mocno kopał w wykroczną nogę rywala. Po jego uderzeniach na twarzy Szymańskiego pojawiła się również krew.

W trzeciej rundzie po kolejnych kopnięciach w lewą nogę, Szymański wyraźnie się zachwiał i było widać, że ma coraz większe problemy z łydką. Fakt ten wykorzystywał Ziółkowski i w przerwach pomiędzy bokserskimi wymianami ciosów kilkukrotnie trafiał w łydkę rywala. Jego przewaga nie osłabła także i w czwartej rundzie.

Ziółkowski wyprowadził kilka szybkich ciosów, aż w końcu mocno kopnął swojego rywala w wątrobę. Szymański padł na deski i po chwili sędzia zakończył walkę.



Dzięki wygranej Ziółkowski został nowym mistrzem KSW w kategorii lekkiej!



W kolejnej walce Ziółkowski może zmierzyć się z wygranym poprzedniego pojedynku - Borysem Mańkowskim.



- To byłby dla mnie zaszczyt, ale póki co to ja jestem najlepszy - stwierdził zawodnik z Warszawy w wywiadzie po zakończeniu starcia.



