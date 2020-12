Pierwsza obrona pasa przez Antuna Racicia przebiegła zgodnie z planem. Chorwat jednogłośną decyzją sędziów pokonał Bruna Santosa, który debiutował w klatce KSW.

Antun Racić bronił mistrzowskiego pasa w kategorii koguciej po raz pierwszy. Pierwotnie Chorwat miał się zmierzyć z Sebastianem Przybyszem, lecz ostatecznie jego rywalem został Brazylijczyk Bruno Santos, dla którego jest to debiut w klatce KSW. Racić zdobył pas niespełna rok temu po pokonaniu Damiana Stasiaka.



Starcie lepiej rozpoczęło się dla Chorwata, który szybko spróbował sprowadzić walkę do parteru. Santos zdołał się jednak wybronić i niemal udało mu się zacząć "dusić" swojego rywala. Racić również dobrze się bronił i po chwili powrócił do zapasów.



Druga runda miała bardzo podobny przebieg. Racić na początku próbował skrócić dystans serią ciosów, a po chwili Brazylijczyk znalazł się za jego plecami i ponownie próbował duszenia. Chorwat zdołał się jednak wydostać, choć na jego twarzy pojawiła się krew. Do końca rundy Brazylijczyk skutecznie bronił się w parterze.



W kolejnej rundzie warunki starcia dyktował już Racić, który szybko przeniósł walkę do parteru i tam pewnie ją kontrolował. Santos z każdą minutą wyglądał na coraz bardziej zmęczonego. W czwartej rundzie było trochę więcej walki w stójce, lecz jej obraz nie zmieniał się.



Racić zdecydowanie zdominował także piątą rundę. Pewnie kontrolował walkę w parterze, okładając swojego rywala kolejnymi ciosami.



Walka nie zakończyła się przed czasem, a werdykt sędziów był jednomyślny. Racić pozostał mistrzem KSW w kategorii koguciej!



W kolejnej walce o pas Racić prawdopodobnie zmierzy się z Przybyszem.



