KSW 57. Albert „Złoty” Odzimkowski przywita w klatce KSW czołowego zawodnika z Niemiec

Widowiskowo walczący zawodnicy z Polski i Niemiec spotkają się na gali KSW 57. Jak informuje polsatsport.pl Albert Odzimkowski (11-4, 3 KO, 7 Sub) spotka się 19 grudnia z debiutującym w KSW Christianem Eckerlinem (12-5, 5 KO, 6 Sub). Pojedynek odbędzie się w limicie kategorii półśredniej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 56. 10 najlepszych akcji (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Albert Odzimkowski zadebiutował w KSW na gali KSW 52 w Gliwicach. Widowiskowo walczący radomianin przegrał w Michałem Michalskim, ale ich pojedynek został nagrodzony bonusem za najlepsze starcie gali oraz był jedną z najbardziej emocjonujących walk 2019 roku w Polsce. 31-latek reprezentujący WCA Fight Team w dziewięcioletniej karierze tylko raz musiał czekać na decyzję sędziów, wszystkie pozostałe pojedynki zakończyły się przed ostatnim gongiem. "Złoty" miał walczyć na gali KSW 53 w Łodzi, ale gala została odwołana z powodu pandemii.

Reklama

Christian Eckerlin na gali KSW 57 po raz pierwszy pojawi się w okrągłej klatce lidera europejskiej sceny. Niemiec zanotował ostatnio serię pięciu wygranych i wszystkie te pojedynki kończył przed czasem, z czego aż cztery w pierwszej odsłonie. Reprezentant MMA Team Spirit zdobył również tytuły mistrzowskie w wadze średniej organizacji Fair FC i German MMA Championship. Przed rozpoczęciem kariery fightera Eckerlin przez lata grał w piłkę nożną i biegał po boiskach na trzecim poziomie rozgrywkowym w Niemczech. Po doznanej kontuzji zamienił korki piłkarskie na rękawice do MMA.

Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (18-6, 2 KO, 12 Sub) vs Michał Kita (20-11-1, 12 KO, 5 Sub)

Walka o pas kategorii koguciej | KSW Bantamweight Championship Bout

61,2 kg/135 lb: Antun Račić (24-8-1, 13 Sub) vs TBA

70,3 kg/155 lb: Borys Mańkowski (21-8-1, 3 KO, 8 Sub) vs TBA

83,9 kg/185 lb: Cezary Kęsik (12-0, 9 KO, 2 Sub) vs Abus Magomedov (23-4-1, 13 KO, 5 Sub)

83,9 kg/185 lb: Tomasz Drwal (22-5-1, 14 KO, 5 Sub) vs Patrik Kincl (22-9, 10 KO, 6 Sub)

77,1 kg/170 lb: Albert Odzimkowski (11-4, 3 KO, 7 Sub) vs Christian Eckerlin (12-5, 5 KO, 6 Sub)