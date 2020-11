Bohaterowie superstarcia Michał Materla i Roberto Soldić nie mieli problemów ze zmieszczeniem się w wymaganym limicie kategorii średniej przed galą KSW 56. Podobnie było w przypadku mistrza KSW w wadze półciężkiej Tomasza Narkuna oraz pretendenta do tytułu, Ivana Erslana, którzy w sobotę 14 listopada zmierzą się w drugiej najważniejszej walce tego wydarzenia.

Niewiele ponad miesiąc po ostatniej walce do klatki KSW wraca Michał Materla. 10 października na KSW 55 pokonał Aleksandra Ilicia.



Znacznie dłużej na kolejny pojedynek musiał czekać Soldić. Chorwat ostatni raz bił się we wrześniu 2019 roku na KSW 50. Obronił wtedy tytuł mistrzowski w wadze do 77 kg, pokonując Michała Pietrzaka.



Teraz Soldić wędruje do wyższej kategorii. Od razu czeka go duże wyzwanie, bo zmierzy się z jedną z legend organizacji. Chorwat oczywiście nie miał problemów z wypełnieniem limitu wagowego. Materla również bez trudu zrobił wagę. Obaj ważą po 84,3 kg. Jest to dopuszczalne, bo w walkach, gdzie nie ma w stawce mistrzowskiego pasa, obowiązuje 0,5 kg tolerancji.



Wyniki wczesnego ważenia:

Walka wieczoru:

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (84,3 kg/186 lb) vs Roberto Soldić (84,3 kg/186 lb)



Walka o pas kategorii półciężkiej:

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (93 kg/205 lb) vs Ivan Erslan (92,5 kg/204 lb)



56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (57,1 kg/126 lb) vs Justyna Haba (56,4 kg/124 lb)

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (77,6 kg/171 lb) vs Marius Žaromskis (75,8 kg/167 lb)

73 kg/161 lb: Mateusz Legierski (73 kg/161 lb) vs Francisco Barrio (72,9 kg/161 lb)

68,5 kg/151 lb: Sebastian Rajewski (68,4 kg/151 lb) vs Filip Pejić (68,3 kg/151 lb)

65,8 kg/145 lb: Daniel Torres (66,3 kg/146 lb) vs Max Coga (66,0 kg/145 lb)

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała (66,2 kg/146 lb) vs Michał Domin (66,2 kg/146 lb)

Ceremonia ważenia przed galą KSW 56 od godz. 18:00 w Polsacie Sport Fight i na Polsatsport.pl.

Początek gali w sobotę o 20. Transmisję można oglądać m.in. na platformie IPLA pod tym linkiem.

