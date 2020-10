Starcie mistrzowskie w kategorii półciężkiej będzie jedną z głównych walk wieczoru gali KSW 56. Panujący od ponad pięciu lat mistrz dywizji do 93 kilogramów, Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 Sub) podejmie 14 listopada w okrągłej klatce niepokonanego Chorwata, Ivana Erslana (9-0, 5 KO, 1 Sub).

Narkun na gali KSW 50 powrócił do bronienia tytułu mistrzowskiego, który zdobył z rąk Gorana Reljicia w październiku 2015 roku. W Londynie "Żyrafa" już pod koniec pierwszej odsłony odklepał gilotyną Przemysława Mysialę. Wcześniej Polak miał serię trzech superfightów, w których dwukrotnie zwyciężał z legendarnym Mamedem Khalidovem na KSW 42 i KSW 46, a następnie musiał uznać wyższość króla dywizji ciężkiej, Phila De Friesa. Dla Narkuna będzie to to piąta obrona pasa dywizji półciężkiej.

Erslan zadebiutował w KSW podczas pierwszej w historii KSW gali w Chorwacji. Uznawany za najlepszego półciężkiego na Bałkanach 28-latek znokautował już w pierwszej rundzie czołowego zawodnika z Hiszpanii, Darwina Rodrigueza. Skończenia w otwierającej odsłonie to specjalność reprezentanta ATT Zagrzeb, ponieważ aż z sześcioma rywalami wygrywał właśnie w ten sposób. Przed debiutem w KSW Erslan pokonywał między innym zawodników organizacji Bellator MMA, Rogera Carrolla i Toniego Markuleva.

Galę KSW 56 można zobaczyć wyłącznie w systemie PPV w Cyfrowym Polsacie, na KSWTV.com, Ipla.tv oraz w sieciach kablowych.

Karta walk:

Walka wieczoru | Main event

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 Sub) vs Robert Soldić (17-3, 14 KO, 1 Sub)

Walka o pas kategorii półciężkiej | KSW Light Heavyweight Championship Bout

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 Sub) vs Ivan Erslan (9-0, 5 KO, 1 Sub)

56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (3-0, 2 Sub) vs TBA

