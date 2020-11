- Walka z Materlą bardzo mnie cieszy. Jest to dla mnie wielka szansa, by zmierzyć się z tak dużym nazwiskiem - powiedział Roberto Soldić, który już w najbliższą sobotę podczas gali KSW 56 zmierzy się w walce wieczoru z Michałem Materlą.

Robert Małolepszy: Czy to będzie najtrudniejsza walka w twojej karierze?

Roberto Soldić: - Tak, to będzie duży test. Będę walczył kategorię wagową wyżej. Zobaczymy, jak poradzę sobie z większym zawodnikiem.

Jak sytuacją z twoją wagą?

- Obecnie ważę 87 kilogramów, także zostały do zbicia trzy kilogramy. To nie jest kategoria do 77 kilogramów, także będzie łatwo.

Michał Materla jest polską legendą. Co wiesz o nim?

- Śledziłem go już dawno temu. Walka z nim bardzo mnie cieszy. Jest to dla mnie wielka szansa, by zmierzyć się z tak dużym nazwiskiem, jak Materla. Jestem szczęśliwy, że walczę już w sobotę.

Co jest mocnym punktem Michała?

- Wszystko. Ciosy, grappling, tak naprawdę wszystko.

Co chciałbyś mu powiedzieć przed walką?

- Powodzenia i do zobaczenia w sobotę. Mam dużo respektu dla niego.

