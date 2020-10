Dwóch uwielbianych przez fanów zawodników skrzyżuje rękawice w najważniejszym starciu gali KSW 56. Bijące serce KSW, Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 Sub) zmierzy się z mistrzem kategorii półśredniej, Roberto Soldiciem (17-3, 14 KO, 1 Sub). Pojedynek odbędzie się 14 listopada w limicie kategorii średniej.

Popularny wśród kibiców i bezwzględny dla swoich rywali mistrz kategorii półśredniej wejdzie do okrągłej klatki KSW już po raz szósty. Chorwat na gali KSW 56 po raz pierwszy w karierze zawalczy w kategorii średniej.

"Robocop" znany jest ze swojej piekielnej siły ciosu, o której przekonało się już 14 przeciwników, którzy przegrywali pod naporem uderzeń Soldicia. 25-latek trenujący na co dzień w UFD Gym w KSW pokonywał Borysa Mańkowskiego, Dricusa du Plessis, Viniciusa Bohrera, Krystiana Kaszubowskiego oraz Michała Pietrzaka. Tylko ten ostatni zdołał dotrwać z Roberto do decyzji sędziów.

Michał Materla błyskawicznie powróci do klatki KSW, po tym jak w swoim stylu wygrał starcie z Aleksandarem Iliciem na gali KSW 55. Polak po problemach w pierwszej odsłonie, w drugiej zdołał przenieść walkę na ziemię, a tam zamknął Serba w firmowym krucyfiksie i zmusił sędziego do przerwania pojedynku. Była to już 19. wygrana "Cipao" w okrągłej klatce lub białym ringu KSW, a 14. przed czasem. Wśród pokonanych przeciwników znaleźli się między innymi Damian Janikowski, Martin Zawada, Paulo Thiago, Rousimar Palhares, Antoni Chmielewski, Tomasz Drwal, Jay Silva, Kendall Grove i Krzysztof Kułak.

Walka wieczoru | Main event

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 Sub) vs Robert Soldić (17-3, 14 KO, 1 Sub)

Walka o pas kategorii półciężkiej | KSW Light Heavyweight Championship Bout

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 Sub) vs TBA

56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (3-0, 2 Sub) vs TBA