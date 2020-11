W walce wieczoru gali KSW 56 Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 SUB) został ciężko znokautowany już w pierwszej rundzie przez mistrza kategorii półśredniej Roberta Soldicia (17-3, 14 KO 1 SUB). Efektowne zwycięstwo odniósł Tomasz Narkun. Prawdziwej klęski doznał Sebastian Rajewski.

Na tę walkę wszyscy czekali. Jako pierwszy w klatce pojawił się Soldić. Po chwili na miejscu bitwy zjawił się Materla, a w tle brzmiały słowa piosenki "ja przyszedłem, żeby wygrać".

Polak błyskawicznie znalazł się w wielkich kłopotach po potężnych ciosach Soldicia. Wydawało się, że to będzie szybki koniec walki, ale Materla doszedł do siebie i wstał z kolan.

Jednak to było tylko odroczenie egzekucji. Sędzia przerwał walkę jeszcze w pierwszej rundzie, ratując zakrwawionego i zmasakrowanego Materlę.

"Robocop" kilkukrotnie posyłał rywala na deski. Soldić konsekwentnie rozbijał Materlę. Pod koniec rundy Chorwat zasypał gradem ciosów przeciwnika. Świetny występ mistrza KSW!

Wcześniej w co-main evencie Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 SUB) stanął do piątej obrony mistrzowskiego tytułu w dywizji półciężkiej. Jego rywalem był niepokonany Ivan Erslan (9-0, 5 KO, 1 SUB). W drugiej rundzie Narkun zaskoczył rywala i wygrał przez poddanie, broniąc tytułu.

Sobotnia gala rozpoczęła się od triumfu Roberta Ruchały, który pokonał Michała Domina przez poddanie w pierwszej rundzie. Potem po emocjonującym starciu Daniel Torres wygrał niejednogłośną decyzją sędziów z Maksem Cogą.

W trzecim starciu doszło do prawdziwej masakry. Chorwat Filip Pejić brutalnie znokautował Sebastiana Rajewskiego już po 12 sekundach walki.

Mateusz Legierski wygrał z Francisco Barrio. Szczęścia nie miał natomiast Andrzej Grzebyk, który szybko doznał bolesnej kontuzji i przegrał przez TKO z Mariusem Żaromskisem.

W końcu do walki przystąpiły panie. Justyna Haba i Karolina Owczarz stworzyły pasjonujące widowisko. Decyzją sędziów, zwyciężyła Haba. Owczarz poniosła pierwszą porażkę w karierze.

Wyniki gali KSW 56:

Walka wieczoru:

185 lb: Roberto Soldić (18-3, 15 KO, 1 SUB) pokonał Michała Materlę (29-8, 10 KO, 13 SUB) przez TKO w pierwszej rundzie.

Karta główna:

205 lb: Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 SUB) pokonał Ivana Erslana (9-1, 5 KO, 1 SUB) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie - walka o pas mistrza KSW w kategorii półciężkiej

125 lb: Justyna Haba (3-1, 1 KO, 1 SUB) pokonała Karolinę Owczarz (3-1, 2 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

170 lb: Marius Żaromskis (22-9, 15 KO, 1 SUB) pokonał Andrzeja Grzebyka (17-4, 10 KO, 3 SUB) przez TKO (kontuzja nogi) w pierwszej rundzie.

161 lb: Mateusz Legierski (7-0, 4 KO, 1 SUB) pokonał Francisco Barrio (7-2, 2 KO, 4 SUB) większościową decyzją sędziów (29-28, 29-28, 28-28).

Karta wstępna:

151 lb: Filip Pejić (15-4, 10 KO, 3 SUB) pokonał Sebastiana Rajewskiego (9-6, 4 KO) przez nokaut w pierwszej rundzie.

145 lb: Daniel Torres (11-4, 5 KO, 1 SUB) pokonał Maksa Cogę (22-7-1, 8 KO, 11 SUB) niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 30-27).

145 lb: Robert Ruchała (4-0, 2 SUB) pokonał Michała Domina (3-2, 2 KO, 1 SUB) przez poddanie (balacha) w pierwszej rundzie.

