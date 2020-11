Filip Pejić (14-4, 9 KO, 3 Sub) będzie nowym rywalem Sebastiana Rajewskiego (9-5, 4 KO) na gali KSW 56. Polak i Chorwat spotkają się 14 listopada w umownym limicie do 68,5 kilogramów. Michał Sobiech musiał wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji ręki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mamed Chalidow urywa głowę ciosem na treningu! Wideo INTERIA.TV

Filip Pejić po raz kolejny pokazuje, że nie boi się żadnego wyzwania i jest gotów do walki w każdym momencie. 28-latek na gali KSW 53 również wskoczył do starcia z Romanem Szymańskim w zastępstwie za Mateusza Legierskiego i prowadził na kartach punktowych aż do momentu, gdy Szymański skończył pojedynek na 23 sekundy przed ostatnim gongiem. Wcześniej fani KSW oglądali "Nitro" w emocjonujących bojach z Danielem Torresem i Filipem Wolańskim.

Reklama

Sebastian Rajewski był jedną z najbardziej świecących gwiazd podczas gali KSW 54, na której zadebiutował w największej organizacji MMA w Europie. "Raju" w trzyrundowym pojedynku zaprezentował wachlarz technik i zauroczył fanów unikatowym stylem walki. Po piętnastu minutach sędziowie punktowi jednogłośnie orzekli wygraną płocczanina z Armenem Stepanyanem. Wcześniej utytułowany zawodnik sanda i kickboxingu skończył trzy z czterech zwycięskich starć przez nokaut i za każdym razem posyłał rywala na deski firmowym wysokim kopnięciem.

Galę KSW 56 można zobaczyć wyłącznie w systemie PPV w Cyfrowym Polsacie, na KSWTV.com, Ipla.tv oraz w sieciach kablowych.

Walka wieczoru:

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 Sub) vs Robert Soldić (17-3, 14 KO, 1 Sub)

Walka o pas kategorii półciężkiej:

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 Sub) vs Ivan Erslan (9-0, 5 KO, 1 Sub)

56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (3-0, 2 Sub) vs Justyna Haba (2-1, 1 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (17-3, 10 KO, 3 Sub) vs Marius Žaromskis (21-9, 14 KO, 1 Sub)

73 kg/161 lb: Mateusz Legierski (6-0, 4 KO, 1 Sub) vs Francisco Barrio (7-1, 2 KO, 4 Sub)

68,5 kg/151 lb: Sebastian Rajewski (9-5, 4 KO) vs Filip Pejić (14-4, 9 KO, 3 Sub)

65,8 kg/145 lb: Daniel Torres (10-4, 5 KO, 1 Sub) vs Max Coga (22-6-1, 8 KO, 11 Sub)

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała (3-0, 1 Sub) vs Michał Domin (3-1, 2 KO, 1 Sub)

Informacja prasowa