W walce wieczoru gali KSW 55 o tytuł w wadze średniej zmierzą się Scott Askham i Mamed Chalidow. Obaj, tak jak pozostali uczestnicy gali, zmieścili się w limicie wagowym. Transmisja oficjalnej ceremonii ważenia od 18 w Polsacie Sport Fight i na Polsatsport.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Mamed Khalidow: Nie obchodzą mnie obelgi ze strony Scotta Askhama. WIDEO INTERIA.TV

Tradycyjnie, przed oficjalną ceremonią ważenia, zawodnicy weszli na wagę przed południem. Nikt nie miał problemu ze zrobieniem wagi i wszyscy zmieścili się w limicie.



W walce wieczoru Scott Askham zmierzy się z Mamedem Chalidowem. Będzie to drugi pojedynek tych zawodników.



Pierwszy raz zmierzyli się w grudniu 2019 roku na KSW 52. Lepszy okazał się Anglik. Teraz Chalidow będzie miał okazję do rewanżu.



Obaj zawodnicy mieli okazję do pierwszej konfrontacji na wadze. Zakończyła się ona remisem. Jeden, jak i drugi wypełnili limit wagowy, co do grama.





Wyniki ważenia przed galą KSW 55:

Reklama

Walka wieczoru:



Scott Askham (83,9 kg/185 lb) vs Mamed Khalidov (83,9 kg/185 lb)

Karta główna



Michał Materla (84,3 kg/186 lb) vs Aleksandar Ilić (84,3 kg/186 lb)

Damian Janikowski (84,3 kg/186 lb) vs Andreas Gustafsson (84,2 kg/186 lb)

Tomasz Romanowski vs Ion Surdu

Damian Stasiak (61,6 kg/136 lb) vs Patryk Surdyn (61,7 kg/136 lb)

Przemysław Mysiala (94,7 kg/209 lb) vs Stipe Bekavac (94 kg/207 lb)

Krystian Kaszubowski (77,5 kg/171 lb) vs Jakub Kamieniarz (77,6 kg/171 lb)

Sylwia Juśkiewicz (51,7 kg/114 lb) vs Karolina Wójcik (51,5 kg/114 lb)

Tolerancja wagowa wynosi 500 gramów, z wyłączniem walki o pas mistrzowski.

MP