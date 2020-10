Już w sobotę 10 października odbędzie się gala KSW 55. W Łodzi kibice zobaczą osiem pojedynków, a do klatki największej polskiej organizacji wrócą m.in. Mamed Chalidow czy Michał Materla. Zobaczcie pełną kartę walk gali KSW 55.

Organizacja KSW przyśpieszyła z galami w drugiej połowie 2020 roku. W lipcu oglądaliśmy KSW 53, w sierpniu KSW 54, a 10 października odbędzie się gala z numerem 55.



Do klatki największej polskiej organizacji MMA wrócą dwie legendy tego sportu nad Wisłą.

W walce wieczoru Mamed Chalidow zmierzy się w rewanżowym starciu ze Scottem Askhamem. Stawką tego pojedynku będzie pas mistrzowski kategorii średniej.



Chwile wcześniej zobaczymy Michała Materlę, który stanie naprzeciwko Aleksandara Ilicia. Ponadto w karcie walk m.in. Damian Janikowski, Tomasz Romanowski czy też Damian Stasiak.

Karta walk KSW 55:

Walka o pas kategorii średniej: 185 lb: Scott Askham (19-4, 12 KO, 2 SUB) vs Mamed Chalidow (34-7-2, 14 KO, 16 SUB)

185 lb: Michał Materla (28-7, 9 KO, 13 SUB) vs Aleksandar Ilić (12-3, 8 Ko, 2 SUB)

185 lb: Damian Janikowski (4-3, 3 KO, 1 SUB) vs Andreas Gustafsson (6-0, 3 KO, 2 SUB)

170 lb: Tomasz Romanowski (12-7, 4 KO, 1 SUB) vs Ion Surdu (10-2, 7 KO, 1 SUB)

135 lb: Damian Stasiak (11-7, 1 KO, 8 SUB) vs Patryk Surdyn (5-0, 1 KO, 2 SUB)

209 lb: Przemysław Mysiala (23-10, 10 KO, 12 SUB) vs Stipe Bekavac (19-10, 13 KO, 4 SUB)

170 lb: Krystian Kaszubowski (8-1, 2 KO, 1 SUB) vs Jakub Kamieniarz (9-6, 1 KO, 6 SUB)

115 lb: Sylwia Juśkiewicz (9-5, 6 KO) vs Karolina Wójcik (6-2, 2 KO)

