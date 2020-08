Maciej Kazieczko (6-1, 3 KO) nie jest zły na decyzję KSW. Pierwotnie miał się bowiem zmierzyć z Marianem Ziółkowskim (21-7, 5 KO, 12 Sub), który w ostatniej chwili wskoczył do walki mistrzowskiej z Mateuszem Gamrotem (14-0, 8 KO, 2 Sub). - Można powiedzieć, że razem z Marianem uratowaliśmy tę galę - mówił. KSW 54 już dziś o 20.

Podczas gali KSW 54 mistrz dwóch kategorii wagowych Gamrot miał stoczyć walkę z Shamilem Musaevem (14-0, 8 KO, 2 Sub), jednak ta w ostatniej chwili została odwołana ze względu na kontuzję kolana Rosjanina. W związku z tym organizatorzy zadecydowali, że w miejsce rywala ze wschodu wskoczy Ziółkowski. On z kolei pierwotnie miał się zmierzyć z Kazieczką.

- Nie byłem z tego powodu rozgoryczony, ponieważ wiem, że mieli się zmierzyć już wcześniej i Marian zasługiwał na tę walkę. Nie zdziwiłem się. Można powiedzieć, że razem uratowaliśmy tę galę - przyznał.

W miejsce Ziółkowskiego został podstawiony z kolei Chorwat Karlo Caput.

- Jest trochę nieprzewidywalnym zawodnikiem, może trochę chaotycznym, ale bije się w stójce i parterze, potrafi obalić i jest dość kompletny. Oglądaliśmy jego walki i znaleźliśmy jego słabe strony, dlatego pozostaje zrobić dobrą robotę na gali - podsumował Kazieczko.

