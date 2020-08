Marian Ziółkowski (21-7, 5 KO, 12 Sub) zastąpi kontuzjowanego Shamila Musaeva (14-0, 8 KO, 2 Sub) w walce wieczoru gali KSW 54. "Golden Boy" zawalczy o pas mistrzowski dywizji lekkiej KSW z Mateuszem Gamrotem (14-0, 8 KO, 2 Sub). Jeden z współwłaścicieli KSW, Maciej Kawulski opowiedział o zmianie bohaterów walki wieczoru, kontuzji Shamila Musaeva oraz sytuacji Macieja Kazieczki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Ugonoch kontra Pudzianowski? Izu zabrał głos INTERIA.TV

Dostępne są ostatnie wejściówki na sobotnią galę w serwisie eBilet.pl. Trwa sprzedaż PPV na KSWTV.com. KSW 54 można również zobaczyć na platformie IPLA po wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Bądź na bieżąco i oglądaj gale w aplikacji KSW na urządzeniach mobilnych na iOS i Androidzie.

Reklama

- Tak to bywa w sportach indywidualnych. Kontuzja powoduje dość mocną zmianę, nie ma tu drużyny, która może zagrać, nie ma większej grupy, która może reprezentować ewentualnego kontuzjowanego, trzeba po prostu wymienić połowę walki - stwierdził Maciej Kawulski.

Walki niezwyciężonych nie będzie

- Shamil Musaev doznał kontuzji kolana. Dosłownie kilka dni po przyjeździe na terytorium Polski został przewieziony do europejskiego gymu, w którym się przygotowuje - UFD w Niemczech. Tam odnowiła się stara kontuzja. Pękła kość w stawie kolanowym, zrobił się duży obrzęk. Przez dwa dni konsultowaliśmy się w tej sprawie z naszymi lekarzami. Okazało się, że wystawienie go do walki wiązałoby się z ogromnym ryzykiem, nawet mogłoby to doprowadzić do przymusowego zakończenia kariery - informuje Kawulski.

Dla "Złotego chłopca" pojedynek z niepokonanym czempionem dwóch kategorii wagowych będzie szansą życia

- Na szczęście w tej kategorii wagowej odbywa się jeszcze druga walka i takim następnym zawodnikiem w "eliminatorze o pas" był Marian Ziółkowski. Marian jest w świetnej formie, jest to dla niego wielka szansa na zamieszanie tą kategorią wagową. Szczęście w nieszczęściu, że walka o pas KSW odbędzie się między Polakiem a Polakiem. Do tej walki już kiedyś się przymierzaliśmy, ale uznaliśmy, że Marian musi jeszcze chwile poczekać - zaznaczył Kawulski.

- Teraz się udało, ja osobiście bardzo kibicuje Marianowi. Uważam, że to jest jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w swojej kategorii wagowej i jeden z niewielu zawodników w Polsce, który w ogóle ma szansę "rozmawiać w ringu" z Mateuszem Gamrotem, który jest doskonałym fighterem. Teraz jest w jednym z najlepszych życiowych momentów, jeśli chodzi o formę, timing, głowę, przygotowanie, szacunek do klatki i przeciwnika. Ma wszystkie elementy potrzebne do tego, aby długo ten pas bronić - zauważył.

- Smutne, że zmiana jest konieczna, ale na szczęście nie jest to "zapchajdziura" tylko walka, która jest pełnowartościowym pojedynkiem o pas. Ta walka zadowoli również ludzi, którzy lubią oglądać MMA dla emocji, a nie dla trofeów - dodał.

Przeciwnik Macieja Kazieczki zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Karta główna | Main card

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout 70,3 kg/155 lb: Mateusz Gamrot (16-0 1NC, 5 KO, 4 Sub) vs Marian Ziółkowski (21-7, 5 KO, 12 Sub)

120,2 kg/265 lb: Izuagbe Ugonoh (0-0) vs Quentin Domingos (5-1, 4 KO)

120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (20-8, 13 KO, 6 Sub) vs Michał Kita (19-11-1, 11 KO, 5 Sub)

70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko (6-1, 3 KO) vs TBA

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (4-2, 1 KO) vs Bogdan Barbu (16-11, 8 KO, 4 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (9-6, 5 KO, 2 Sub) vs Bartłomiej Kopera (9-5, 7 Sub)

Karta wstępna | Prelims

77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (7-3, 1 KO, 6 Sub) vs Kacper Koziorzębski (6-2, 3 KO)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (8-5, 4 KO) vs Armen Stepanyan (6-3, 3 KO, 2 Sub)

Zdjęcie Maciej Kawulski / Adam Jankowski/REPORTER / East News

PeZet