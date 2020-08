Słynący z błyskawicznego kończenia swoich pojedynków, Karlo Caput (8-1, 3 KO, 3 Sub) będzie nowym rywalem czołowego zawodnika kategorii lekkiej w Polsce, Macieja Kazieczki (6-1, 3 KO), na gali KSW 54, która odbędzie się już w najbliższą sobotę 29 sierpnia.

Karlo Caput nie lubi czekać w swoich walkach na decyzję sędziów. Zawodnik reprezentujący Gladiator Team, czyli klub z którego wywodzi się mistrz KSW w wadze koguciej, Antun Raczić, oraz Ante Delija, ma na koncie aż 6 pojedynków zakończonych przed czasem. Wszystkie te starcia "Chorwacki Kowboj" kończył już w pierwszej rundzie. W ostatnim zwycięskim boju 27-latek z Dubrownika znokautował rywala już w 5. sekundzie walki. "Chorwacki Kowboj" na KSW 54 po raz pierwszy w karierze wejdzie do klatki KSW.

Maciej Kazieczko jest zawodnikiem, którego śmiało można nazwać wychowankiem organizacji KSW. Zielonogórzanin zadebiutował w okrągłej klatce w momencie, gdy miał na koncie zaledwie jedną zawodową walkę i stopniowo piął się coraz wyżej w drabince kategorii lekkiej. Po zwycięstwach z Mariuszem Mazurem i Tomaszem Matusewiczem 27-latka zatrzymał Gracjan Szadziński. Od tamtej pory zawodnik poznańskiego Ankos MMA wygrał trzy starcia z rzędu z Maciejem Kalicińskim, Bartłomiejem Koperą i Michaelem Dubois. To ostatnie starcie Kazieczko zakończył jednym z najbardziej widowiskowych nokautów w historii organizacji KSW.



Dostępne są ostatnie wejściówki na to wydarzenie w serwisie eBilet.pl. Trwa sprzedaż PPV na KSWTV.com. KSW 54 można również zobaczyć na platformie IPLA po wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Bądź na bieżąco i oglądaj gale w aplikacji KSW na urządzeniach mobilnych na iOS i Androidzie.



Karta główna KSW 54

Walka o pas kategorii lekkiej

70,3 kg/155 lb:Mateusz Gamrot (16-0 1NC, 5 KO, 4 Sub) vs Marian Ziółkowski (21-7, 5 KO, 12 Sub)

120,2 kg/265 lb: Izuagbe Ugonoh (0-0) vs Quentin Domingos (5-1, 4 KO)

120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (20-8, 13 KO, 6 Sub) vs Michał Kita (19-11-1, 11 KO, 5 Sub)

70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko (6-1, 3 KO) vs Karlo Caput (8-1, 3 KO, 3 Sub)

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (4-2, 1 KO) vs Bogdan Barbu (16-11, 8 KO, 4 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (9-6, 5 KO, 2 Sub) vs Bartłomiej Kopera (9-5, 7 Sub)

77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (7-3, 1 KO, 6 Sub) vs Kacper Koziorzębski (6-2, 3 KO)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (8-5, 4 KO) vs Armen Stepanyan (6-3, 3 KO, 2 Sub)