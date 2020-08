Bardzo rzadko zdarza się, aby na tej samej karcie walk pojawili się dwaj bracia. Świadkami takiej sytuacji będziemy podczas sobotniej gali KSW 54. Do okrągłej klatki wejdą Sebastian i Łukasz Rajewscy.

Pochodzący z Płocka zawodnicy są przedstawicielami tzw. "klanu Rajewskich". Łącznie braci Rajewskich jest czterech (Łukasz, Sebastian, Robert jr oraz Mateusz) i wszyscy mają na swoim koncie osiągnięcia w kick-boxingu. Natomiast ich ojciec Robert Rajewski jest szanowany w świecie kick-boxingu i twórcą Rajewski Team.

Podczas sobotniej gali 28-letni Sebastian Rajewski (8-5, 4 KO) zadebiutuje w klatce KSW. Obecnie może się pochwalić serią czterech zwycięstw z rzędu, z których trzy odniósł przez nokauty po wysokich kopnięciach. Jego rywalem w pierwszej walce dla największej polskiej organizacji będzie reprezentant Armenii Armen Stepanyan (6-3, 3 KO, 2 SUB). Do debiutu w KSW Sebastian Rajewski przygotowuje się w poznańskim "Czerwonym Smoku".



Z kolei 31-letni Łukasz Rajewski (9-6, 5 KO, 2 SUB) ma już za sobą kilka walk pod szyldem KSW. Jego bilans w organizacji to dwa zwycięstwa (z Romanowski i Zuliciem) i trzy porażki (z Chlewickim, Kowalewiczem i Parnasse'em). Do sobotniego pojedynku z Bartłomiejem Koperą (9-5, 7 SUB) "Raju" przystąpi po wygranej z Piotrem Przepiórką na gali Babilon MMA 11. Wcześniej zanotował porażkę przed czasem z rąk Łukasza Kopery, czyli brata swojego najbliższego przeciwnika.



Gala KSW 54 już w nadchodzącą sobotę. W walce wieczoru zobaczymy starcie Mateusza Gamrota (16-0, 5 KO, 4 SUB) z Marianem Ziółkowskim (21-7, 5 KO, 12 SUB), którego stawką będzie tytuł mistrza KSW w wadze lekkiej. Ponadto swój pierwszy pojedynek w zawodowym MMA stoczy Izu Ugonoh (0-0). Były pięściarz skrzyżuje rękawice z Quentinem Domingosem (5-1, 4 KO).