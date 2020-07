Tylko Mateusz Gamrot zmieścił się w limicie kategorii lekkiej przed walką wieczoru na sobotniej gali KSW 53: Reborn. Wymaganej wagi nie osiągnął jego rywal, Irlandczyk Norman Parke, ale organizatorzy zapewnili, że pojedynek się odbędzie, choć już nie o mistrzowski pas w kategorii lekkiej.

33-letni Parke na własne życzenie znalazł się w kłopotliwej sytuacji. Irlandczyk nie zmieścił się w limicie już podczas porannego ważenia przed galą KSW 53. W związku z tym miał czas na wypełnienie limitu kategorii lekkiej, za zgodą obozu Gamrota, do oficjalnej ceremonii ważenia, która odbyła się w piątek o godz. 18 w Galerii Północnej, przy ulicy Światowida 17 w Warszawie.

Jednak i to mu się nie udało. - Aktualnie Norman musi dojść do siebie - ogłosił podczas ceremonii Łukasz "Juras" Jurkowski, jeden z prowadzących wydarzenie. Waga Parke'a podczas porannego ważenia wskazała 71,8 kg.



Podwójny mistrz organizacji KSW Mateusz Gamrot oraz pozostali uczestnicy gali nie mieli problemów ze zmieszczeniem się w limitach.

Karta główna



70,3 kg/155 lb: Mateusz Gamrot (70,3 kg/155 lb) vs Norman Parke (71,8 kg)



70,3 kg/155 lb: Borys Mańkowski (70,7 kg/156 lb) vs Marcin Wrzosek (70,4 kg/155 lb)

83,9 kg/185 lb: Tomasz Drwal (83,9 kg/185 lb) vs Łukasz Bieńkowski (84,0 kg/185 lb)

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (77,2 kg/170 lb) vs Tomasz Jakubiec (77,4 kg/171 lb)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (70,7 kg/156 lb) vs Filip Pejić (70,5 kg/155 lb)

70,3 kg/155 lb: Artur Sowiński (70,4 kg/155 lb) vs Gracjan Szadziński (70,5 kg/155 lb)



Karta wstępna



80 kg/176 lb: Kamil Szymuszowski (79,1 kg/174 lb) vs Michał Pietrzak (79,6 kg/175 lb)

61,3 kg/135 lb: Sebastian Przybysz (61,1 kg/135 lb) vs Jakub Wikłacz (61,6 kg/136 lb)