Trwa gala KSW 48 w Lublinie. W walce wieczoru Robert Szymański zmierzy się z Salahdinem Parnasse o tymczasowy pas wagi piórkowej. Wcześniej obejrzymy również kilka innych ciekawych walk. Zapraszamy do śledzenia gali z Interią!

Kibice w Lublinie obejrzą dziś osiem walk. Najciekawiej zapowiada się starcie Szymańskiego z Parnasse, ale na macie pojawi się też kilku obiecujących debiutantów.



Karta walk:

135 lb: Sebastian Przybysz (4-2, 2 KO, 1 SUB) vs. Bogdan Barbu (14-9, 8 KO, 3 SUB) - wygrana Przybysza przez TKO



Galę rozpoczął pojedynek wagi koguciej. Polak okazał się lepszy od Rumuna - najpierw trafił go potężnym podbródkowym, po czym zarzucił leżącego na macie rywala ciosami.



155 lb: Hubert Szymajda (8-2, 1 KO, 4 SUB) vs. Shamil Musaev (11-0, 6 KO, 2 SUB) - wygrana Musaeva przez TKO



Starcie dwóch debiutantów w KSW zakończyło się zwycięstwem Musaeva. Szybko sprowadził rywala do parteru, a tam jego przewaga nad rywalem nie podlegała dyskusji.



185 lb: Cezary Kęsik (8-0, 6 KO, 1 SUB) vs. Jakub Kamieniarz (7-5, 1 KO, 4 SUB) - wygrana Kęsika przez TKO



Kolejna walka z udziałem dwóch debiutujących zawodników również zakończyła się w parterze. Kęsik wygrał dzięki mocnym ciosom zadawanym łokciem.



170 lb: Michał Michalski (6-4, 2 KO, 1 SUB) vs. Savo Lazić (10-4, 5 KO, 1 SUB) - wygrana Michalskiego przez KO



Walka skończyła się w drugiej rundzie. Po mocnym ciosie Michalskiego Lazić padł na matę, a sędzia zakończył walkę. Wcześniej obaj zawodnicy otrzymali po kilka mocnych uderzeń w twarz, w pierwszej rundzie Lazić był nawet bliski znokautowania Polaka.





145 lb: Filip Wolański (11-3, 3 KO, 2 SUB) vs. Filip Pejić (13-2-2, 8 KO, 3 SUB) - wygrana Pejicia



Po spokojnej pierwszej rundzie, w drugiej Pejić powalił Wolańskiego kopniakiem w głowę. Potem Chorwat rzucił się na Polaka i dopiero sędzia przerwał potok ciosów, który zwalił się na Wolańskiego. Polak naprawdę mocno oberwał.



155 lb: Gracjan Szadziński (8-2, 6 KO) vs. Marian Ziółkowski (20-7-1-1NC, 5 KO, 12 SUB)



205 lb: Łukasz Jurkowski (16-11, 4 KO, 6 SUB) vs. Stjepan Bekavac (19-9, 13 KO, 4 SUB)



145 lb: Roman Szymański (11-4, 1 KO, 3 SUB) vs. Salahdine Parnasse (12-0-1, 1 KO, 4 SUB) - walka o tymczasowy pas