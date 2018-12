Wojownicy MMA biorą udział w gali KSW 46 w Gliwicach. W walce wieczoru Mamed Chalidow zmierzy się z Tomaszem Narkunem. Śledź przebieg gali z Interią!

Podczas gali KSW 42 w Łodzi Chalidow przegrał z Narkunem. Dla Czeczena była to pierwsza porażka od ośmiu lat, dzisiaj będzie miał okazję do rewanżu.



Karta i przebieg walk:

92 kg: Tomasz Narkun - Mamed Chalidow

65,8 kg: Mateusz Gamrot - Kleber Koike Erbst, o pas wagi piórkowej



65,8 kg: Marcin Wrzosek - Salahdine Parnasse

80 kg: Roberto Soldić pokonał Viniciusa Bohrera przez KO

65,8 kg: Roman Szymański pokonał Daniela Torresa jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Szymański sprowadził rywala do parteru i miał walkę pod kontrolą. W drugiej rundzie publiczność oglądała mocne ciosy i kopnięcia, a w trzeciej Polak obalił przeciwnika i próbował zakończyć walkę przed czasem. Nie udało mu się, ale w pełni zasłużył na zwycięstwo i sędziowie byli jednomyślni.



70,3 kg: Marian Ziółkowski pokonał Grzegorza Szulakowskiego jednogłośną decyzją sędziów.

Kartę główną gali KSW 46 otworzyli dwaj świetnie walczący w parterze zawodnicy: Marian Ziółkowski i Grzegorz Szulakowski. Mimo swoich umiejętności walki w parterze prawie całą pierwszą rundę fighterzy spędzili w stójce, gdzie efektownie i skutecznie atakowali ciosami i kopnięciami. Pod koniec pierwszej odsłony to jednak Szulakowski udanie przeniósł bój do parteru.

W dalszej części walki Ziółkowski starał się utrzymać pojedynek w dystansie okopując nogę przeciwnika, a Szulakowski atakował próbując obalić rywala. W końcu walka trafiła na matę, ale to Ziółkowski zdobył i utrzymał tam pozycję dominującą.

Ostatnia runda tym razem prawie w całości toczyła się w parterze, gdzie Marian Ziółkowski skutecznie kontrolował i punktował rywala. I w ten sposób walka dotrwała do decyzji sędziowskiej, a zwycięzcą został wskazany właśnie Ziółkowski.

70,3 kg: Artur Sowiński pokonał Kamila Szymuszowskiego jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Artur Sowiński, były mistrz wagi piórkowej, tym razem zawalczył w kategorii lekkiej. W tej wadze przywitał go reprezentant klubu Shark Top Team, Kamil Szymuszowski. Z dużym respektem podeszli do siebie obaj zawodnicy, jednak wzajemnie badając się w stójce, to Sowiński próbował początkowo mocnych i efektownych ataków. W drugiej rundzie fighterzy zaprezentowali zdecydowanie szybsze i częstsze wymiany, dalej skutecznie punktując się bez schodzenia do parteru. I podobnie rozegrali ostatnią odsłonę starcia. Tym samym pojedynek zakończył się na kartach sędziowskich, a jego zwycięzcą został Artur Sowiński, który dosłownie z ostatniej sekundzie obalił jeszcze Kamila Szymuszowskiego.



61,2 kg: Antun Raczić pokonał Sebastiana Przybysza jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

Podczas drugiego pojedynku doświadczony Antun Raczić zmierzył się z rozpędzającym swoją sportową karierę Sebastianem Przybyszem. Obaj zawodnicy bardzo ostrożnie rozpoczęli pojedynek, ale z czasem to Antun Raczić zaczął zyskiwać przewagę i pod koniec pierwszej rundy sprowadził starcie do parteru. W drugiej odsłonie to jednak Polak skuteczniej wyprowadzał swoje ataki, ale po tym jak się poślizgnął i upadł, Chorwat zdobył w parterze pozycję dominującą i systematycznie obijał rywala. Ostatnie pięć minut Antun ponownie skuteczniej działał w klatce i w ten sposób spokojnie wypunktował Sebastiana Przybysza, który w ostatniej chwili próbował jeszcze poddać rywala gilotyną.



77,1 kg: Krystian Kaszubowski pokonał Michała Michalskiego przez KO (cios), 2:14, runda 1.

W walce otwarcia publiczność obejrzała szybki pojedynek pomiędzy niepokonanym Krystianem Kaszubowskim i Michałem Michalskim, dwoma zawodnikami, którzy w tym roku zadebiutowali w organizacji. W starciu tym, które zakończyło się już w pierwszej rundzie, Krystian Kaszubowski trafił mocnym ciosem swojego rywala i posyłając go na deski efektownie zakończył walkę.