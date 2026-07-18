KSW 120 wyniki. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walką wieczoru gali KSW 120 w gdyńskiej Polsat Plus Arenie będzie mistrzowski rewanż w kategorii półciężkiej. Rafał Haratyk stanie do trzeciej obrony pasa, a jego rywalem będzie numer jeden rankingu Bartosz Leśko. Obaj zawodnicy mieli już okazję zmierzyć się ze sobą w zeszłym roku. W październiku 2025 roku spotkali się w walce o pas mistrzowski KSW w czeskim Trzyńcu. Wówczas jednogłośną decyzją sędziów wygrał Haratyk. Rewanż może jednak wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ obaj zawodnicy znają swoje mocne strony i słabe strony.

Poza tym szczególną uwagę zwracają jeszcze trzy pojedynki. Bardzo ciekawie zapowiada się ten Artura Szpilki z Augusto Sakaiem. Były pretendent do pasa WBC w boksie zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem, który przez lata rywalizował w UFC. To będzie jeden z największych tekstów w karierze Polaka i jeśli przejdzie go pomyślnie, to być może otworzy mu się szansa do starć o ścisłą czołówkę kategorii ciężkiej KSW.

Interesująco wygląda też walka Sebastiana Przybysza z Edgarsem Skriversem. Były mistrz KSW pozostaje jednym z głównych kandydatów do kolejnej walki o tytuł w kategorii koguciej, dlatego zwycięstwo może przybliżyć go do odzyskania mistrzowskiego pasa.

Ponadto swój trzeci pojedynek w KSW stoczy niepokonana w zawodowej karierze Laura Grzyb. Polka ma fantastyczny czas. 15 marca tego roku podczas gali boksu w Jastrzębiu-Zdroju zdobyła pas mistrzyni świata federacji IBO w wadze koguciej, pokonując jednogłośną decyzją sędziów reprezentantkę RPA, Simamkele Tuntsheni.

Teraz nasza mistrzyni ponownie wkracza do świata MMA. Grzyb ma już na swoim koncie dwa zwycięskie występy w KSW. W sobotni wieczór poprzeczka zawiśnie jednak dość wysoko. Przeciwniczką Polki będzie Rayla Nascimento. Brazylijka to niezwykle doświadczona zawodniczka, która w zawodowym MMA rywalizuje od 2016 roku. Nascimento posiada brązowy pas w brazylijskim jiu-jitsu i święciła triumfy na turniejach tej dyscypliny.

KSW 120: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walka wieczoru:

93 kg - Rafał Haratyk (21-5-2) vs Bartosz Leśko (16-6-2) - walka o pas mistrzowski kategorii półciężkiej

Karta główna:

120,2 kg - Artur Szpilka (5-1) vs Augusto Sakai (17-7-1)

61,2 kg - Sebastian Przybysz (14-5-1) vs Edgars Skrivers (17-5)

83,9kg - Laid Zerhouni (15-10) vs Bartosz Kurek (6-0) - walka odwołana z powodu problemów zdrowotnych Zerhouniego

77,1 kg - Mateusz Pawlik (7-2) vs Adam Niedźwiedź (10-4-1)

56,7kg - Laura Grzyb (12-0) vs Rayla Nascimento (12-11)

93,0 kg - Ibragim Chuzhigaev (19-6) vs Maciej Różański (15-6)

Karta wstępna:

61,2 kg - Grzegorz Stabach (4-1) vs Przemysław Górny (6-5) - Przemysław Górny wygrał po jednogłośnej decyzji sędziów

65,8 kg - Oskar Stachura (2-1) vs Mateusz Balko (4-0) - Oskar Stachura wygrał po jednogłośnej decyzji sędziów

Rafał Haratyk podczas ważenia WIKTOR FARYNA/400MM.PL Newspix.pl

Artur Szpilka AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP