KSW 117: Karta walk. Nie tylko Mamed Chalidow, zobacz kto walczy na gali
KSW 117: Karta walk już wypełniona. Mamed Chalidow powraca do okrągłej klatki, aby znów zmierzyć się o pas dywizji średniej. Tym razem jego przeciwnikiem będzie obecny mistrz Paweł Pawlak. Drugim starciem o najwyższe trofeum będzie bój wagi ciężkiej, gdzie wieloletni dominator Phil De Fries podejmie polskiego weterana Marcina Wójcika. Zobacz, kto jeszcze walczy na gali XTB KSW 117 w Warszawie. Początek wydarzenia w sobotę, 18 kwietnia.
Gala XTB KSW 117 zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń pierwszej połowy roku w polskim MMA. Organizacja ponownie zawita do Warszawy, gdzie 18 kwietnia w hali COS Torwar kibice zobaczą wiele hitowych zestawień, w tym aż dwa pojedynki mistrzowskie.
W walce wieczoru dojdzie do starcia o pas wagi średniej. Niepokonany od lat mistrz Paweł Pawlak stanie do obrony tytułu przeciwko legendzie organizacji Mamedowi Chalidowowi. Będzie to jedno z największych zestawień w historii tej kategorii. Aktualny dominator zmierzy się z byłym czempionem i jedną z ikon KSW, co gwarantuje ogromne emocje i zainteresowanie kibiców.
Drugim pojedynkiem mistrzowskim będzie walka w kategorii ciężkiej, gdzie dominujący czempion Phil De Fries podejmie pretendenta Marcina Wójcika. Brytyjczyk od lat pozostaje niepokonany w KSW i konsekwentnie broni swojego pasa, a dla Polaka będzie to największe wyzwanie w dotychczasowej karierze.
Karta walk oferuje jednak znacznie więcej ciekawych zestawień. Do klatki powróci m.in. efektownie walczący Daniel Rutkowski, który zmierzy się z Ołeksiejem Poliszczukiem. Interesująco zapowiada się także starcie Andiego Vrtacicia z Albertem Odzimkowskim, które było już wcześniej planowane, ale nie doszło do skutku z powodu kontuzji Polaka.
Nie zabraknie również międzynarodowych konfrontacji oraz pojedynków młodych zawodników budujących swoją pozycję. Gala XTB KSW 117 zapowiada się jako wydarzenie pełne emocji, mocnych wymian i ważnych rozstrzygnięć, które mogą mieć duży wpływ na układ sił w kilku kategoriach wagowych.
XTB KSW 117: Karta walk. Nie tylko Mamed Chalidow. Kto jeszcze walczy?
Walka wieczoru:
- 83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Khalidov (38-8-2) - o pas KSW wagi średniej
Co-main event:
- 120,2 kg: Phil De Fries (28-6) vs. Marcin Wójcik (22-10) - o pas KSW wagi ciężkiej
Karta główna:
- 65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4) vs. Oleksiy Polishchuk (15-6)
- 83,9 kg: Andi Vrtacić (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7)
- 61,2 kg: Marcelo Morelli (7-4) vs. Werleson Martins (19-8)
- 77,1 kg: Welisson Paiva (12-4-2) vs. Hugo Deux (6-1)
- 83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacić (0-0)
Karta wstępna:
- 61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)
- 65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)