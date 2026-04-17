KSW 117: Karta walk. Nie tylko Mamed Chalidow, zobacz kto walczy na gali

Adam Lewicki

Adam Lewicki

KSW 117: Karta walk już wypełniona. Mamed Chalidow powraca do okrągłej klatki, aby znów zmierzyć się o pas dywizji średniej. Tym razem jego przeciwnikiem będzie obecny mistrz Paweł Pawlak. Drugim starciem o najwyższe trofeum będzie bój wagi ciężkiej, gdzie wieloletni dominator Phil De Fries podejmie polskiego weterana Marcina Wójcika. Zobacz, kto jeszcze walczy na gali XTB KSW 117 w Warszawie. Początek wydarzenia w sobotę, 18 kwietnia.

XTB KSW 117: Mamed Chaildow znowu zawalczy o pas. Tym razem rywalem obecny mistrz Paweł Pawlak
Mamed Chalidow - KSWKSWmateriały prasowe

Gala XTB KSW 117 zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń pierwszej połowy roku w polskim MMA. Organizacja ponownie zawita do Warszawy, gdzie 18 kwietnia w hali COS Torwar kibice zobaczą wiele hitowych zestawień, w tym aż dwa pojedynki mistrzowskie.

W walce wieczoru dojdzie do starcia o pas wagi średniej. Niepokonany od lat mistrz Paweł Pawlak stanie do obrony tytułu przeciwko legendzie organizacji Mamedowi Chalidowowi. Będzie to jedno z największych zestawień w historii tej kategorii. Aktualny dominator zmierzy się z byłym czempionem i jedną z ikon KSW, co gwarantuje ogromne emocje i zainteresowanie kibiców.

Mocno ws. Chalidowa. "Mamed powinien walczyć o puchar domu spokojnej starości"

Drugim pojedynkiem mistrzowskim będzie walka w kategorii ciężkiej, gdzie dominujący czempion Phil De Fries podejmie pretendenta Marcina Wójcika. Brytyjczyk od lat pozostaje niepokonany w KSW i konsekwentnie broni swojego pasa, a dla Polaka będzie to największe wyzwanie w dotychczasowej karierze.

Karta walk oferuje jednak znacznie więcej ciekawych zestawień. Do klatki powróci m.in. efektownie walczący Daniel Rutkowski, który zmierzy się z Ołeksiejem Poliszczukiem. Interesująco zapowiada się także starcie Andiego Vrtacicia z Albertem Odzimkowskim, które było już wcześniej planowane, ale nie doszło do skutku z powodu kontuzji Polaka.

Nie zabraknie również międzynarodowych konfrontacji oraz pojedynków młodych zawodników budujących swoją pozycję. Gala XTB KSW 117 zapowiada się jako wydarzenie pełne emocji, mocnych wymian i ważnych rozstrzygnięć, które mogą mieć duży wpływ na układ sił w kilku kategoriach wagowych.

XTB KSW 117: Karta walk. Nie tylko Mamed Chalidow. Kto jeszcze walczy?

Walka wieczoru:

  • 83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Khalidov (38-8-2) - o pas KSW wagi średniej

Co-main event:

  • 120,2 kg: Phil De Fries (28-6) vs. Marcin Wójcik (22-10) - o pas KSW wagi ciężkiej

Karta główna:

  • 65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4) vs. Oleksiy Polishchuk (15-6)
  • 83,9 kg: Andi Vrtacić (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7)
  • 61,2 kg: Marcelo Morelli (7-4) vs. Werleson Martins (19-8)
  • 77,1 kg: Welisson Paiva (12-4-2) vs. Hugo Deux (6-1)
  • 83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacić (0-0)

Karta wstępna:

  • 61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)
  • 65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)
Mężczyzna z brodą ubrany w skórzaną kurtkę i czarną czapkę z daszkiem, siedzi na białym tle, patrząc przed siebie z lekko zmarszczonymi brwiami; na lewym nadgarstku nosi sportowy zegarek.
Mamed ChalidowADAM JANKOWSKI/REPORTEREast News
Philip de Fries
Philip de FriesFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Czy będzie walka Kołecki - Khalidov? Mamy komentarz!Polsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja