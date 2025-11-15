KSW 112: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

XTB KSW 112 odbywa się 15 listopada w Szczecinie, a kibice otrzymają mieszankę głośnych nazwisk, ciekawych zestawień i pojedynków o realne znaczenie dla układu kilku kategorii wagowych. W centrum uwagi znajdzie się oczywiście starcie o tymczasowy pas wagi piórkowej, ale równie dużo emocji niosą powroty uznanych polskich zawodników oraz konfrontacje perspektywicznych talentów.

W walce wieczoru o tymczasowe mistrzostwo wagi piórkowej zmierzą się Patryk Kaczmarczyk i Adam Soldajew. To zestawienie jest nie tylko starciem dwóch czołowych zawodników KSW, ale również wewnętrzną rywalizacją o to, kto zostanie twarzą kategorii w nieobecności kontuzjowanego mistrza. Kaczmarczyk wchodzi do pojedynku jako jeden z najbardziej aktywnych i efektownie walczących Polaków, natomiast Soldajew od dłuższego czasu uchodzi za jeden z największych talentów w organizacji. To typowa walka "o wszystko", która może zdefiniować dalszą karierę obu.

Bardzo ciekawie zapowiada się także pojedynek Tomasza Romanowskiego z Alainem Van De Mercktem. "Tommy" wraca do klatki po trudniejszym okresie, ale jego styl - oparty na presji, mocnych wymianach i nieustępliwości - zawsze gwarantuje widowisko.

Na tej gali zobaczymy również hitowe zestawienie Marcina Helda z Marianem Ziółkowskim. Dwóch doświadczonych, utytułowanych zawodników, którzy znają realia dużych walk jak mało kto. Pierwszy z nich w KSW wciąż szuka swojej "pieczątki", która jednoznacznie ustawi go w górnej hierarchii, natomiast "Golden Boy" po utracie pasa chce udowodnić, że wciąż należy do absolutnej czołówki. To jednocześnie starcie stylów i starcie generacji.

Wśród pozostałych pojedynków warto wyróżnić także: starcie Valeriu Mircei z Wilsonem Varelą, pojedynek Oleksjego Poliszczuka z Kamilem Szkaradkiem, czy konfrontację Cedrica Lushimy z Wojciechem Januszem. Każdy z tych pojedynków ma albo wyraźny sens rankingowy, albo daje możliwość wychwycenia kolejnych zawodników, którzy mogą w przyszłości mieszać w swoich kategoriach.

XTB KSW 112: Wyniki walk walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walka wieczoru:

65.8 kg: Patryk Kaczmarczyk pokonał Adama Soldajewa przez poddanie w 5. rundzie - o tymczasowy pas mistrzowski

Karta główna:

83,9 kg: Tomasz Romanowski pokonał Alaina Van De Merckta j ednogłośną decyzję sędziów (2x 30-27, 29-28)

70,3 kg: Marcin Held pokonał Mariana Ziółkowskiego jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)

73 kg: Valeriu Mircea pokonał Wilsona Varelę jednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 30-27)

61,2 kg: Kamil Szkaradek pokonał Oleksjego Poliszczuka przez poddanie w 2. rundzie

91 kg: Cedric Lushima pokonał Wojciecha Janusza niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

77,1 kg: Dawid Kuczmarski pokonał Krystiana Kaszubowskiego jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)

Karta wstępna:

70,3 kg: Adam Masajew pokonał. Macieja Kazieczkę przez poddanie w 1. rundzie

70,3 kg: Hugo Deux pokonał Wojciecha Kawę przez jednogłośną decyzję sędziów (30-25, 30-26, 30-27)

