W walce wieczoru gali KSW 108 w Olsztynie dojdzie do elektryzującego pojedynku w kategorii piórkowej, w którym rękawice skrzyżują Adam Soldajew (9-2) i Leo Brichta (13-5, 1 NC). Obaj znani są z efektownego stylu i kończenia walk przed czasem, a ich starcie może przesądzić o tym, kto w przyszłości stanie do boju o mistrzowski pas.

Nie obyło się jednak bez komplikacji. Na ważeniu Soldajew nie zmieścił się w limicie, przekraczając go o ponad kilogram. Konsekwencje były poważne - zawodnik musiał oddać aż 40 procent swojej gaży na konto przeciwnika. Mimo to walka odbędzie się zgodnie z planem i zapowiada się na jedno z najciekawszych zestawień wieczoru.

Karta główna pełna jest interesujących nazwisk i zaciętych konfrontacji. Do klatki wraca były mistrz wagi półciężkiej Ibragim Chuzhigaev, który podejmie doświadczonego Marcina Wójcika - dla Polaka to szansa na odbudowę pozycji w dywizji, jednak Czeczen to wymagający oponent z ogromnym doświadczeniem. W rywalizacji pań zmierzą się Wiktoria Czyżewska i Bianca Sattelmayer, a w królewskiej kategorii wagowej zobaczymy starcie siłowych potęg: Matheusa Scheffela z byłym mistrzem Oktagonu, Michałem Martínekiem.