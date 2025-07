To starcie może znacząco wpłynąć na kształt przyszłych walk o pas kategorii do 66 kg. Choć nie obyło się bez problemów. Dzień przed wydarzeniem Soldajew nie był w stanie wypełnić limitu wagowego . Przekroczył go o ponad kilogram w związku z czym musiał oddać aż 40 proc. swojej wypłaty na konto przeciwnika.

Karta główna obfituje w mocne zestawienia. Do klatki powróci były mistrz KSW wagi półciężkiej Ibragim Chuzhigaev, który skrzyżuje rękawice z bardzo doświadczonym Marcinem Wójcikiem. Dla Polaka to szansa na wielki powrót do czołówki dywizji, ale Czeczen to twardy i niewygodny rywal.