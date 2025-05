XTB KSW 106: Wyniki walk. Długo wyczekiwana walka Salahdine Parnasse vs Marian Ziółkowski w końcu stała się faktem. Mimo iż bój toczył się w KSW, to Polaka czekało arcytrudne zadanie, bowiem wystąpił w "paszczy lwa", a dokładnie we francuskim Lyonie. Oprócz tego zobaczyliśmy kilka polsko-francuskich starć, w tym do klatki wyszedł brązowy medalista olimpijski z Londynu Damian Janikowski i niestety nie zapamięta dobrze tego występu. Zapraszamy do sprawdzenia wyników walk z gali XTB KSW 106. Kto wygrał swoje pojedynki?