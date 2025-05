Polska organizacja po raz trzeci zawitała nad Sekwanę. Wydaje się, że rynek francuski to już stały element w strategii KSW, bowiem zapowiedziano też, że w grudniu tego roku ponownie federacja zawita do Paryża. Tym razem gala odbywa się jednak w Lyonie.

Wydarzenie zacznie się od karty wstępnej, podczas której do klatki wejdzie dwóch najmłodszych w historii zawodników KSW. 20-letni Oskar Stachura podejmie 18-letniego Souheil Kaouchen. Chwilę później do klatki zawita dwóch znanych w Polsce zawodników Hugo Deux i Krystian Blezień. Ostatnią walką przed otarciem będzie bój Amaury Wako-Zabo vs Kacper Fornalski. Reklama

Nie miał szczęścia do rywala Michał Guzik. Pierwotny oponent mu wypadł i na kolejne ogłoszenie musiał czekać dość długo. Ostatecznie na wyjście do areny walk zgodził się Joel Kouadja z ujemnym rekordem. W kolejnej bitwie polsko-francuskiej zmierzą się Aymard Guih vs Mateusz Makarowski oraz Alioune Nahaye vs Piotr Kacprzak.

Jedynym bojem rodaków z kraju gospodarzy będzie zestawienie Mickael Lebout vs Amin Ayoub. W co-main evencie zobaczymy natomiast Damiana Janikowskiego, który skrzyżuje rękawice z Laidem Zerhouni.

Początkowo walką wieczoru gali w Lyonie miał być pojedynek Salahdine Parnasse vs Marcin Held. Polak wypadł z powodów zdrowotnych i na jego miejsce wskoczył... Marian Ziółkowski. Do tego starcia miało dość w przeszłości dwukrotnie. Szczególnie bolesny był czas, kiedy Biało-Czerwony przed wielką walką na PGE Narodowym skręcił kolano na rozgrzewce i ostatecznie do walki nie doszło.

Walka wieczoru:

70,3 kg: Salahdine Parnasse (20-2) vs Marian Ziółkowski (25-9-1, 1 NC) - walka o pas wagi lekkiej



Karta główna:

83,9 kg: Damian Janikowski (10-7) vs Laid Zerhouni (14-9, 1 NC)

72 kg: Mickael Lebout (24-12-2, 1 NC) vs Amin Ayoub (21-6-1)

70,3 kg: Aymard Guih (19-13-1) vs Mateusz Makarowski (11-7-1)

65,8 kg: Alioune Nahaye (15-4) vs Piotr Kacprzak (12-4)

77,1 kg: Michał Guzik (5-0) vs Joel Kouadja (9-12)

Karta wstępna: Reklama

70,3 kg: Amaury Wako-Zabo (3-0) vs Kacper Fornalski (1-0)

70,3 kg: Hugo Deux (5-1) pokonał Krystiana Blezienia (9-5, 1 NC) przez jednogłośną decyzję sędziów

pokonał Krystiana Blezienia (9-5, 1 NC) przez 65,8 kg: Souheil Kaouchen (1-0) pokonał Oskara Stachurę (0-1) przez TKO w 3. rundzie

KSW 84: Damian Janikowski - Cezariusz Kęsik / KSW / materiały prasowe

Marian Ziółkowski i Salahdine Parnasse / KSW / materiały prasowe