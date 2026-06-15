Krwawy bój na oczach Trumpa. Mordercze ciosy, musiał wkroczyć sędzia

Ilia Topuria i Justin Gaethje zmierzyli się w walce wieczoru historycznej gali UFC Freedom 250, która odbyła się na terenie Białego Domu w Waszyngtonie. Stawką pojedynku była unifikacja mistrzowskich pasów kategorii lekkiej. Topuria przystępował do starcia jako niekwestionowany mistrz dywizji, natomiast Gaethje posiadał tymczasowy tytuł i po raz kolejny stanął przed szansą sięgnięcia po pełnoprawne mistrzostwo UFC.

Dla Topurii była to kolejna okazja do potwierdzenia statusu jednego z najlepszych zawodników bez podziału na kategorie wagowe. Niepokonany Hiszpan gruzińskiego pochodzenia miał za sobą spektakularne zwycięstwa nad największymi gwiazdami organizacji, w tym Alexandrem Volkanovskim, Maxem Hollowayem i Charlesem Oliveirą. Po zdobyciu pasa kategorii lekkiej wielu ekspertów zaczęło wskazywać go jako nową twarz UFC i zawodnika mogącego zdominować organizację na długie lata.

Po drugiej stronie oktagonu stanął Justin Gaethje, jeden z najbardziej widowiskowych fighterów w historii UFC. Amerykanin przez lata wypracował sobie opinię zawodnika, który niemal zawsze dostarcza kibicom emocji i widowiskowych wojen w klatce. Były dwukrotny mistrz tymczasowy kategorii lekkiej ponownie znalazł się o krok od spełnienia marzenia o zdobyciu niekwestionowanego pasa mistrzowskiego. Przed walką wielu obserwatorów podkreślało, że jego agresywny styl i ogromna siła ciosu mogą być jednym z największych testów w karierze Topurii.

Topuria nie wyszedł do piątej rundy. Gaethje nowym mistrzem UFC

Starcie było zaplanowane na pięć rund po pięć minut, ale mało kto uważał, że ten bój może skończyć się decyzją. Wszystkie walki gali UFC Freedom 250 kończyły się maksymalnie w drugiej rundzie. Trudno było myśleć, że tutaj będzie inaczej, bowiem naprzeciw siebie stanęło dwóch nokautujących wojowników.

Pierwsza runda musiała podobać się kibicom, najpierw przeważał reprezentant gospodarzy, który naruszył Hiszpana i rozciął mu prawy oczodół. Topuria podkręcił jednak tempo i odegrał się w końcówce.

Druga odsłona przyniosła jeszcze więcej emocji, obaj nie szczędzili swoich sił i na wysokiej intensywności wymieniali brutalne ciosy. Minutę przed gongiem "El Matador" sprowadził walkę do parteru, gdzie szukał skończenia. Plany pokrzyżowała mu jednak syrena na przerwę.

W trzeciej odsłonie panowie delikatnie zwolnili. W końcu trafił Gaethje, a Topuria padł na matę, udało mu się jednak wyjść z opresji. Z każdą kolejną sekundą nokaut wisiał w powietrzu.

W przerwie do akcji wkroczył lekarz, było blisko przerwania walki, bo twarz Hiszpana była już mocno zmasakrowana. Ostatecznie panowie wyszli do czwartej rundy, która okazała się ostatnią, bowiem po kolejnych morderczych ciosach sędzia nie pozwolił na rundę numer pięć. Stan zdrowia Ilii Topurii nie pozwalał na dokończenie pojedynku. Justin Gaethje został tym samym niekwestionowanym mistrzem wagi lekkiej UFC i osobiście odebrał gratulacje od Donalda Trumpa, który przyglądał się batalii z pierwszego rzędu.

Pereira i Gane walczyli o pas wagi ciężkiej. Triumf Francuza przed czasem

To nie był jedyny topowy pojedynek tego wieczoru. Naprzeciw siebie stanęli Alex Pereira i Ciryl Gane. Stawką pojedynku był tymczasowy pas mistrzowski kategorii ciężkiej. Starcie przyciągało ogromne zainteresowanie kibiców, ponieważ Pereira miał szansę zapisać się w historii UFC jako pierwszy zawodnik, który zdobył mistrzowskie tytuły w trzech różnych kategoriach wagowych.

Były czempion wagi średniej i półciężkiej, stanął naprzeciw byłego tymczasowego mistrza królewskiej dywizji, który od lat należy do ścisłej światowej czołówki. Starcie dwóch elitarnych strikerów zapowiadało się jako jedna z najbardziej wyczekiwanych walk całego roku.

Już na początku można było zauważyć sporą różnicę warunków fizycznych. Brazylijczyk, który jeszcze 3 lata temu toczył boje w wadze średniej, debiutował w królewskiej dywizji. Od pierwszego gongu można było się spodziewać nokautu, ale w klatce było zaskakująco spokojnie. Obaj badali swoje możliwości, od czasu do czasu wystrzelili mocnymi ciosami bezskutecznie.

Dziać się zaczęło w drugiej odsłonie, kiedy to Gane trafił potężnym ciosem. Pereira długo wychodził z opresji, ale ostatecznie nie udało mu się uniknąć porażki. Francuz cały czas szedł agresywnie i w końcu zmusił sędziego do przerwania boju.

Donald Trump i Ilia Topuria podają sobie dłonie ANNA MONEYMAKER AFP

Wielka konstrukcja na południowym trawniku Białego Domu. To tutaj odbędzie się gala UFC 250 Freedom Adam Lewicki INTERIA.PL

Dana White IAN MAULE AFP





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