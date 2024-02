Koszmarny uraz polskiego wojownika. Musiał oszukać lekarza, aby wygrać

Łukasz Charzewski prowadził ten pojedynek pod swoje dyktando od pierwszych sekund. Już na samym początku wywarł dużą presję na Michale Sobiechu i niemalże przez całą rundę dociskał go do siatki. W drugiej odsłonie "Harry" nie zmienił taktyki i nadal mocno napierał na rywala. Starcie w pewnym momencie przeniosło się do parteru, gdzie w zasadzie przypadkowo zawodnik z Bielska-Białej łokciem rozciął powiekę wojownika z Wrocławia.