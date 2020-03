Irlandczyk Conor McGregor bardzo przejął się pandemią koronawirusa. Zaapelował do rodaków o pozostanie w domach, a do rządu o odizolowanie kraju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Emocjonalne przemówienie McGregora. Wideo INTERIA.TV

McGregor bardzo poważnie potraktował koronawirusa. Kilka dni temu zadeklarował, że pomoże irlandzkim szpitalom i zakupi dla nich środki ochrony osobistej o wartości miliona euro.

Reklama

Legenda MMA próbuje wykorzystać swoją pozycję do walki z pandemią w swoim kraju. Zaapelował do rządu, aby do pomocy w zwalczeniu koronawirusa wykorzystane zostało wojsko.

- Wzywam nasz rząd do wykorzystania sił obronnych - powiedział McGregor.

Nadal jednak Irlandia jest otwarta. McGregor apeluje o odizolowanie od świata.

- Nasze lotniska muszą zostać zamknięte. Dozwolone powinny być tylko loty z niezbędnym sprzętem, albo sprowadzenie personelu medycznego zza granicy - powiedział.

McGregor w filmie zamieszczonym na Facebooku zwrócił się też do rodaków, aby pozostali w domach. Stwierdził również, że także we własnych czterech ścianach mogą aktywnie spędzać czas.

- Musimy zachęcać do treningów domowych i planów żywieniowych wzmacniających odporność - przyznał i dodał - Potrzebujemy planów żywieniowych i witamin, które powinniśmy przyjmować, aby wzmocnić nasz układ odpornościowy.

MP



Zdjęcie Conor McGregor / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL