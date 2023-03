Dariusz “Daro Lew" Kaźmierczuk odniósł na gali High League 6 swoje historyczne zwycięstwo . Pierwotnie jego rywalem miał być Przemysław " Sequento " Skulski , ale z powodu kontuzji musiał on zrezygnować z udziału w walce. Zastąpił go Kacper " Ludwiczek " Bociański , dla którego był to debiut na freak fightowej gali.

Sędzia bz problemu powalił zawodnika High League

W pewnym momencie obu zawodników rozdzielić musiał sędzia Piotr Jarosz. Arbiter podszedł od tyłu do atakującego Kaźmierczuka, złapał go za szyję i odrzucił do tyłu. Zawodnik poleciał na plecy z dość dużą siłą, co wyglądało komicznie, ponieważ nie wydaje się, aby Jarosz użył do tego powalenia dużej ilości siły. O upadku zadecydować mogła jednak sprytnie podstawiona noga.