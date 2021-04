"Koloseum". Tomasz Narkun i Phil de Fries gośćmi programu

Czwartek przynosi kolejne wydanie magazynu sportów walki "Koloseum". Tym razem gośćmi będą Tomasz Narkun i Phil de Fries. Początek o 20:15 w Polsacie Sport Extra i na Polsatsport.pl.

Ten pierwszy to mistrz wagi półciężkiej, ten drugi to czempion w wadze ciężkiej. W obu przypadkach mowa o federacji KSW i to właśnie na gali KSW 60, która odbędzie się 24 kwietnia dojdzie do ich rewanżowego starcia o pas w królewskiej dywizji. Zanim jednak do to wydarzenie, obaj wojownicy staną oko w oko w naszym programie!

Nie zabraknie rzecz jasna stałych punktów magazynu "Koloseum". Tomasz Marciniak oraz legenda UFC i komentator KSW Krzysztof Soszyński porozmawiają o galach KSW 60 oraz UFC 261.

Oczywiście kibiców czeka także spora dawka konwersacji na temat boksu. Swoje "pięć minut" będzie miał Przemysław Saleta, który poruszy temat weekendowych wydarzeń pięściarskich, które na naszych antenach - Rocky Boxing Night, gala Franka Warrena i Top Rank.

Co jeszcze w programie? Łączenie online z promotorem Rocky Boxing Night - Krystianem Każyszką. Zaprezentujemy wypowiedzi Izu Ugonoha oraz Bartosza Fabińskiego. Bartłomiej Stachura dokona dla nas analizy przed walkami De Fries - Narkun i Usman - Masvidal. A Patrycja Zahorska pokaże nam, co słychać w mediach społecznościowych.

Początek programu "Koloseum" o godz. 20:15 w Polsacie Sport Extra i na Polsatsport.pl.

