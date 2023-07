Kolejny piłkarz zadebiutuje we freak fightach? Peszko jest na "tak"

W ostatnich latach gale typu freak fight show zyskały ogromną popularność nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Choć z początku w pojedynkach brali udział przeważnie influencerzy, raperzy i gwiazdy social mediów , od jakiegoś czasu w oktagonie coraz chętniej występują również zawodowi sportowcy . Swoich sił w świecie freak fightu próbowali już m.in. Artur Szpilka, Ewa Brodnicka , a niedawno do tego grona dołączył także były reprezentant Polski w piłce nożnej, Piotr Świerczewski.

W czerwcu piłkarską karierę oficjalnie zakończył Sławomir Peszko. On także dołączyć do grona sportowców zainteresowanych karierą we freak fightach. Jego przygoda z walkami rozpoczęła się jednak nieco inaczej - na krótko po przejściu na "piłkarską emeryturę" były zawodnik Wieczystej Kraków oznajmił, że wraz z Lexy Chaplin założył organizację CLOUT MMA. Jak sam zdradził, jego celem jest namówienie byłych kolegów z boiska na debiut w oktagonie.