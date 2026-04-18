Kolejna walka Szpilki potwierdzona. To już oficjalne, komunikat poszedł w świat

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Nie minęło zbyt wiele czasu od ostatniego pojedynku Artura Szpilki w federacji KSW, a były pięściarz już niebawem wróci do oktagonu. Tuż przed galą XTB KSW 117 - z udziałem m.in. Mameda Chalidowa, oficjalnie ogłoszono kiedy i gdzie "Szpila" stoczy swój kolejny pojedynek. To pierwsze nazwisko karty walk lipcowego wydarzenia.

Artur Szpilka w koszulce organizacji MMA Oktagon
Artur SzpilkaMARCIN JASINSKI/ARENA AKCJINewspix.pl

Włodarze federacji KSW doskonale wiedzą, że chcąc utrzymać zainteresowanie fanów, organizując jedną galę w miesiącu, muszą zrobić wszystko, aby na kartach walk znalazły się ogromne nazwiska. W ten sposób będziemy świadkami, chociażby, kolejnego starcia Mameda Chalidowa o pas mistrzowski organizacji KSW. Ale to nie wszystko, bo już poznaliśmy pierwsze nazwisko gali, która odbędzie się dopiero w lipcu.

Na godziny przed rozpoczęciem gali XTB KSW 117, w mediach społecznościowych pojawiła się informacja mówiąca o tym, że podczas gali XTB KSW 120 do oktagonu po raz kolejny wejdzie Artur Szpilka.

- Artur Szpilka w Gdyni! Pierwsze nazwisko naszej lipcowej gali - informuje polska federacja zapowiadając drugie w historii wydarzenie w Gdyni, w Polsat Plus Arenie.

Dla "Szpili" będzie to idealna okazja do tego, aby tym razem wrócić z Pomorza z lepszym wynikiem, niż miało to miejsce ostatnio. W maju 2024 roku, w Ergo Arenie były pięściarz przegrał w pierwszej rundzie z Arkadiuszem Wrzoskiem, zaliczając w ten sposób swoją pierwszą i jak do tej pory ostatnią porażkę w federacji KSW.

Później Szpilka pokonał Erola Zimmermana przez podaanie (duszenie trójkątne rękoma), a w swojej ostatniej walce, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku, rozprawił się z Michalem Martinkiem przez techniczny nokaut.

Zanim jednak dojdzie do lipcowego starcia Artura Szpilki w Gdyni (18 lipca), podczas majowej gali w Arenie Kalisz, dojdzie do dwóch pojedynków o pas mistrzowski. Piotr Kuberski bronić będzie tytułu wagi średniej w walce z Michałem Michalskim, a Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić rywalizować będą o pas wagi koguciej.

W czerwcu z kolei, w Radomiu (20 czerwca), Arkadiusz Wrzosek zmierzy się ze Stefanem Vojcakiem.

Chalidow miażdży tuż przed walką, 14-0. Tylko radość, to będzie ostatni raz?

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
