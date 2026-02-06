Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kołecki powalczy o drugi pas! Czy zostanie mistrzem wagi ciężkiej?

27 marca Szymon Kołecki może zostać podwójnym mistrzem Babilon MMA. W walce wieczoru gali Babilon MMA 57 w Ciechanowie mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów spróbuje zdobyć mistrzowski pas w wadze ciężkiej. Bilety na galę w rodzinnym mieście Szymona Kołeckiego już w sprzedaży w serwisie Eventim. Transmisja na kanałach grupy POLSAT.

Mężczyzna o sportowej sylwetce stoi na pierwszym planie, trzymając uniesioną pięść i mając na ramieniu pas mistrzowski. W tle logo Babilon MMA 57 oraz napisy informujące o wydarzeniu sportowym, terminie i miejscu walki wieczoru.
Szymon Kołecki w walce wieczoru Babilon MMA 57Babilon MMAmateriał zewnętrzny

Dla legendarnego sportowca - złotego i srebrnego medalisty olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów - będzie to kolejny występ przed własną publicznością. Szykuje się więc kolejne sportowe święto w Ciechanowie. Stawka jest wyjątkowa, to mistrzowski pas Babilon MMA w królewskiej kategorii.

- Zostaję w Babilonie. Zaproponowano mi świetny kontrakt i walkę o mistrzowski pas w wadze ciężkiej w moim rodzinnym mieście - mówi 44-letni Szymon Kołecki. - Mam doświadczenie i atuty, które będę chciał wykorzystać w królewskiej kategorii. Zakładam, że wyjdę do klatki z taką wagą jak do Mariusza Pudzianowskiego czy Oli Thompsona, czyli jakieś 101 kilogramów.

Wciąż nie ogłoszono nazwiska rywala, ale federacja Babilon zaproponowała legendzie polskiego sportu kilku mocnych przeciwników. Kołecki nie ukrywa, że miał swoje preferencje, ale zgodził się na wszystkich. Ogłoszenie mistrzowskiego zestawienia odbędzie się w przyszłym tygodniu.

- Motywacja jest ogromna. Marzę o tym, żeby wygrać następny pojedynek i zdobyć drugi pas. Czekam na potwierdzenie rywala i wykonuję ciężką pracę. Skupiam się na wyzwaniu i nie planuję dalszej przyszłości, bo mam 45 lat i nie wiem, co przyniesie czas - kończy Kołecki.

Babilon MMA 57 - Ciechanów

Termin: piątek, 27 marca 2026

Miejsce: Hala MOSiR Ciechanów

Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight & Polsat Box Go

