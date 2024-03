Kontuzje przerwały karierę w sportach walki. Kibice czekają na powrót Kołeckiego

- Trochę zacząłem się ruszać. Zwiększyłem intensywność porehabilitacyjną, coś tam się bawię. Zaplanowałem sobie, że kwiecień - maj poświęcę na taki rozruch. Jeśli to wytrzymam, to co mam ułożone i w czerwcu spróbuję powrócić do Akademii Sportów Walki Wilanów do trenera Mirosława Oknińskiego - zdradził.

Kołecki znów w treningu, zapowiedział powrót. "Robię wszystko, aby wrócić"

- Wiem, że gdybym odpowiednio nie przygotował się do powrotu, to nie miałbym szans. A czy wrócę do zawodowego sportu, to jest inne zagadnienie. Robię to, bo to lubię, a czy się to uda? Dużych pieniędzy bym na to nie postawił. Robię wszystko, aby wrócić na jak najwyższy poziom sportowy. To jest moje zadanie, marzenie. Jeśli nie będę w stanie, albo złapię po drodze kolejną kontuzję, to chyba już nie będę trenował zawodowo. Nie można wciąż się dawać usypiać, kroić i się rehabilitować - dodał.