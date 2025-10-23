Kołecki, Głowacki i masa talentów na gali w Radomiu - oto pełna karta KPS Food & Elmas Babilon MMA 55!
To będzie najlepsza gala Babilon MMA w tym roku, a być może od początku istnienia organizacji kierowanej przez Tomasza Babilońskiego! W piątek 21 listopada w Radomskim Centrum Sportu na gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 do klatki wejdą m.in. mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki, dwukrotny mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki i były mistrz FEN oraz BAMMA - Marcin "Bane" Łazarz. Bilety w cenie od 70 PLN dostępne w serwisie Eventim, transmisja na kanałach grupy POLSAT.
Tego widowiska nie może przegapić żaden fan sportów walki w Polsce! Na fightcard imprezy składa się aż 12 pojedynków (z czego 11 w formule MMA i jedno starcie na zasadach K1) i będzie to prawdziwy przegląd talentów w Babilonie. Najpierw w klatce zaprezentują się obiecujący młodzi prospekci - w tym niezwykle kreatywny Stanisław Telejko, który jeszcze przed 18. urodzinami wyznacza nowe trendy w autopromocji, podbijając social media oraz skutecznie i zabawnie angażując kibiców oraz najważniejsze postaci w polskim MMA.
Wśród zawodowców swoje niepokonane rekordy na szali postawią m.in. Hubert Iracki (70 kg), Piotr Chudzik (84 kg), Ero Rushanyan (66 kg), Mateusz Wieczorek (77 kg) oraz czekający na walkę o mistrzowski pas wagi średniej Szymon Herrmann (84 kg). Na uwagę zasługuje też oficjalny eliminator w kategorii piórkowej, w którym były mistrz Babilonu Szymon Rakowicz zmierzy się z Adrianem "Pitbullem" Wieliczko.
Na deser wielkie nazwiska w kategorii półciężkiej i ogromne emocje w rewanżowych starciach gigantów. Najpierw niedokończona historia z KSW i drugi pojedynek "Główki" z "Sandmanem", a potem main event Marcin "Bane" Łazarz kontra Szymon Kołecki - gdzie stawką będzie mistrzowski pas Babilon MMA w kategorii półciężkiej. Gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 po prostu nie można przegapić!
Karta walk
PRO:
5 x 5 min / 93 kg - Marcin "Bane" Łazarz (17-10) vs Szymon Kołecki (12-2)
3 x 5 min / 93 kg - Jordan "The Sandman" Nandor (1-1) vs Krzysztof Głowacki (1-1)
3 x 5 min / 84 kg - Arturs Ozolins (8-5) vs Szymon Herrmann (5-0)
3 x 5 min / 66 kg - Szymon Rakowicz (7-3) vs Adrian "Pitbull" Wieliczko (6-2)
3 x 5 min / 77 kg - Mateusz Wieczorek (2-0) vs Dawid Pietluch (2-0)
3 x 5 min / 66 kg - Erik Rushanyan (2-0) vs Sergiej Kołotiuk (4-0)
3 x 5 min / 84 kg - Piotr Chudzik (1-0) vs Kamil Mękal (3-3)
3 x 5 min / 70 kg - Hubert Iracki (1-0) vs Bartłomiej "Bucketboy" Skowyra (4-3)
K1 / 3 x 3 min / 87 kg - Mateusz Głuch (8-12) vs Krzysztof Sowa (2-2)
MMA semi-pro:
3 x 3 min / 66 kg - Alan Wiąk vs Bartosz Nowicki
3 x 3 min / 70 kg - Stanisław Telejko vs Jakub Cichowicz
3 x 3 min / 77 kg - Bartosz Wieczorek vs Krzysztof Śmigacz