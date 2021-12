Kiedy Błachowicz wróci do oktagonu? Są przecieki

MMA

Jak Błachowicz ma powrócić do oktagony 26 marca, by zmierzyć się z Aleksandarem Rakiciem. Tak informuje Ariel Helwan. To starcie będzie walką wieczoru podczas gali UFC Fight Night.

