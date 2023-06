Kibice zachwyceni Arturem Szpilką. "Jesteś wzorem w wielu aspektach"

Artur Szpilka przez wiele lat odnosił sukcesy jako pięściarz. Pochodzący z Wieliczki gwiazdor stoczył łącznie 29 walk , wygrywając aż 24 z nich. Po czternastu latach “Szpila" zapragnął zmian i postanowił spróbować swoich sił jako zawodnik mieszanych sztuk walki . 34-latek w czerwcu ubiegłego roku zadebiutował w MMA jako gwiazdor KSW. Wówczas stanął do walki z Ukraińcem Serhijem Radczenko. Trzeba przyznać, był to niezwykle udany debiut - w drugiej rundzie wygrał bowiem przez TKO.

We wrześniu Szpilka miał okazję po raz kolejny wejść do oktagonu, tym razem jako zawodnik High League. 34-latek wystąpił podczas czwartej edycji gali organizowanej przez tę federację, wygrywając z Denisem “Bad Boyem" Załęckim już w pierwszej rundzie. Występy we freak fightach nie spodobały się jednak "Szpili". Po tamtej walce utytułowany pięściarz oznajmił bowiem, że planuje powrót do KSW. Kolejny pojedynek jako zawodnik Konfrontacji Sztuk Walki Szpilka miał stoczyć w styczniu 203 roku z Arkadiuszem Wrzoskiem. Plany te pokrzyżowała jednak kontuzja kręgosłupa.