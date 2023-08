Dopóki nie poszedłem po nogi, co było - jak się okazało błędem - to w górze wszystko "pykało". Andrzej twierdził, że jestem "cepiarzem", zgadza się, ale okazało się, że w stójce nie za bardzo potrafi sobie poradzić z tymi "cepami". Po co ja potem poszedłem po te nogi? To znaczy, ja wiem po co. Bo taka była taktyka. Ale taktykę trzeba było też dostosować do tego, co się dzieje. Jeżeli widziałem, że on się zatacza po ciosach, to trzeba było nap****** te bomby do skutku. To był mój błąd. Tak naprawdę mój błąd dał Andrzejowi zwycięstwo. To nie Andrzej to zwycięstwo wypracował. Natomiast wygrał i największy szacunek dla niego

~ mówił Marcin Najman po starciu z Andrzejem Fonfarą w strefie wywiadów