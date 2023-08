W sumie zorganizowano 13 pojedynków , a jako pierwsi w oktagonie pojawili się "Super Mario" i "Ludwiczek". Co-main eventem było z kolei starcie dwóch byłych reprezentantów Polski - Zbigniewa Bartmana i Tomasza Hajto. Początkowo lepiej radził sobie były piłkarz, który jednak szybko zaczął tracić siły i w drugiej rundzie musiał uznać wyższość emerytowanego siatkarza, który doprowadził do duszenia.

Gala Clout MMA 1. Problemy z transmisją, widzowie są wściekli

I chociaż podczas gali Clout MMA 1 nie zabrakło emocjonujących walk, to nie wszystkim było dane je śledzić. Nawet jeśli wykupili odpowiedni pakiet w systemie PPV. Organizatorzy mieli bowiem problemy z transmisją, co szybko dało się we znaki widzom, którzy upust złości dali na twitterowym profilu organizacji, wymownie komentując zamieszczane przez nią posty.