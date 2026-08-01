Karta walk UFC Fight Night 283. Gdzie i o której oglądać galę? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Podczas gali UFC Fight Night 283 w Belgradzie wystąpi aż trzech naszych zawodników: Jan Błachowicz, Marcin Tybura i Mateusz Rębecki.

Błachowicz zmierzy się z Navajo Stirlingem. Polak po raz ostatni w klatce pojawił się w grudniu 2025 roku i już od czterech pojedynków nie potrafi wygrać. Natomiast jego rywal jest jak dotąd niepokonany i zamyka obecnie TOP 15 wagi półciężkiej UFC. To starcie powinno rozpocząć się około godziny 21:00.

Z kolei Marcin Tybura stanie do walki z Aleksandarem Rakiciem, który zanotował cztery porażki z rzędu. Austriak serbskiego pochodzenia do tej pory walczył w kategorii półciężkiej. Teraz spróbuje przełamać się walcząc przed rodzimą publicznością w dywizji królewskiej. Ten pojedynek powinien wystartować około godziny 20:30.

Walki Błachowicza i Tybury znajdują się na karcie głównej gali. Z kolei w karcie wstępnej widnieje starcie Mateusza Rębeckiego, który przegrał trzy ostatnie pojedynki i zwycięstwo jest mu w tej chwili potrzebne. Przeciwnikiem byłego mistrza FEN będzie zaś Kyle Prepolec. Kanadyjczyk również jest w trudnej sytuacji, ponieważ podczas swojej drugiej przygody z UFC pozostaje bez zwycięstwa. Obaj zawodnicy wejdą do klatki około godziny 17:00. Bohaterami walki wieczoru będą natomiast reprezentant gospodarzy Uros Medić oraz Amerykanin Daniel Rodriguez. Ich pojedynek rozpocznie się po występie Błachowicza.

KSW 120. Karta walk. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Gala UFC Fight Night 283 w Belgradzie rozpocznie się dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z wydarzenia, w trakcie którego zobaczymy m.in. Jana Błachowicza i Marcina Tyburę, będzie można oglądać już od godziny 17:00 na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa z gali na stronie Interii Sport od godziny 18:00.

Karta walk gali UFC Fight Night 283. Błachowicz, Tybura i Rębecki polskimi akcentami

Walka wieczoru:

77.1 kg: Uros Medić (13-3) vs Daniel Rodriguez (20-5)

Karta główna:

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-2) vs Navajo Stirling (10-0)

120.2 kg: Marcin Tybura (27-11) vs Aleksandar Rakić (14-6)

83.9 kg: Dusko Todorović (13-6) vs Robert Valentin (11-6)

83.9 kg: Vlasto Cepo (14-3) vs Gilbert Urbina (7-4)

70.3 kg: Milos Janicić (19-3) vs Noah Gagnon (9-2)

Karta wstępna:

70.3 kg: Ľudovit Klein (24-5-1) vs Tofiq Musayev (23-6)

77.1 kg: Michael Oliveira (9-0) vs Oban Elliott (12-4)

61.2 kg: Mark Vologdin (12-4-2) vs Borislav Nikolić (16-2)

65.8 kg: Bogdan Grad (15-4) vs Dennis Buzukja (12-6)

70.3 kg: Mateusz Rębecki (20-5) vs Kyle Prepolec (18-10)

61.2 kg: Nina Milosević (8-1) vs Hailey Cowan (7-5)

120.2 kg: Jovan Leka (13-2) vs Alexander Poppeck (21-5)

52.2 kg: Marina Spasić (7-1) vs Stephanie Luciano (7-2-1)

Marcin Tybura Rex Features/East News East News

Mateusz Rębecki Sarah Stier East News





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