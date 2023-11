Na galę Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej przygotowano naprawdę mocny fightcard! Przed hitowym pojedynkiem Błeszyński-Tomczak w klatce wystąpią m.in. mający passę 5 wygranych przed czasem Kamil Warzybok , który zmierzy się z "Polskim Orłem" Pawłem Polityło w eliminatorze do mistrzowskiego pasa w limicie do 66 kg. W kolejnej ciekawej walce Samuel Vogt sprawdzi się z Jarosławem Lechem .

Karta walk gali Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej:

Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg): 5 x 5 min - Adrian "Ares" Błeszyński (10-6-1) vs Filip Tomczak (10-4-1)

Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Kamil Warzybok (5-2) vs Paweł "Polish Eagle" Polityło (7-4)