Karta walk FAME MMA 20. Kto walczy w Krakowie? Dwa miliony do zgarnięcia!

Podczas gali FAME MMA 20 dojdzie do największego w Polsce turnieju sportów walki w historii. W finałowej puli do zgarnięcia będzie dwa miliony złotych . Łącząc podstawowe wynagrodzenie i nagrodę za zwycięstwo zawodnik otrzyma największą wypłatę w dziejach FAME. O najwyższy cel powalczą Adrian "Polak" Polański, Arkadiusz Tańcula, Amadeusz "Ferrari" Roślik, Dawid Malczyński, Josef Bratan Simao, Filip "Filipek" Marcinek, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka oraz Krystian "Krycha" Wilczak.

- Czeka na Was WIELKI TURNIEJ K-1 o pulę 2 MILIONÓW ZŁOTYCH , w którym wystąpią: Ferrari, Polak, Wilczak, Malczyński, Wiewiór, Josef Bratan, Filipek i Tańcula, a do tego masa pikantnych oraz ekscytujących pojedynków, m.in.: co-main event: Boxdela z Don Kasjo oraz gorące konfrontacje: Szatana z Szeligą, Xayoo z Daro Lwem, Koseckiego z Tuszolem, czy Murcix z Kozłowską! - czytamy w mediach społecznościowych federacji.

- Zawodnicy będą mieli do przetrwania aż trzy pojedynki! Pierwsze i drugie spotkanie to jedna runda trwająca pięć minut oraz co najważniejsze: FINAŁ, który potrwa trzy rundy po trzy minuty! Szykujcie się, bo będą leciały iskry! - zapowiadają organizatorzy.