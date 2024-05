Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska jest doskonałym przykładem na to, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie kariery sportowej. Polka zawodową zawodniczką mieszanych sztuk walki została dopiero mając 26 lat. "Polish Princess" z początku występowała na galach organizowanych przez polskie federacje takie jak KSW i odnosiła ogromne sukcesy, wobec których obojętni nie pozostali działacze ze Stanów Zjednoczonych. Reklama

Pierwszą walkę poza granicami naszego kraju 38-latka stoczyła w listopadzie 2014 roku, a rok później dołączyła do jednej z największych federacji MMA na świecie - Ultimate Fighting Championship. Odkąd Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska dołączyła do UFC, stoczyła ona 16 pojedynków. Przegrała - co ciekawe - zaledwie siedem z nich. Ostatnie cztery walki zakończyły się jednak jej triumfem.

Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska i jej kolejna rywalka pobiją rekord UFC

W nocy z 4 na 5 maja Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska po niespełna siedmiomiesięcznej przerwie powróci do oktagonu. W ramach gali UFC 301 w Rio de Janeiro Polka zmierzy się z "reprezentantką gospodarzy", Brazylijką Iasmin Lucindo. Jak się okazuje, podczas tej gali "Polish Princess" nie tylko będzie miała okazję przedłużyć imponującą serię do pięciu zwycięstw z rzędu. Brytyjskie media informują bowiem, że Polka i jej rywalka przejdą do historii federacji Ultimate Fighting Championship.

Dziennikarze brytyjskiej telewizji BBC na krótko przed galą UFC 301 przypomnieli, że Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska i Iasmin Lucindo w momencie wejścia do klatki przejdą do historii federacji UFC. Panie ustanowią bowiem nowy rekord jeśli chodzi o różnicę wieku pomiędzy zawodniczkami. Ta wynosi ponad 16 lat, a dokładniej 5929 dni. Do tej pory rekordzistkami były Maycee Barber i Roxanne Modafferi, między którymi różnica wieku wynosi dokładnie 5715 dni. Reklama

Mimo ogromnej różnicy wieku Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska nie stresuje się walką z Iasmin Lucindo. "Jestem jak dobre wino, im starsze, tym lepsze. Ona jest świetną wojowniczką - bardzo młodą, utalentowaną, agresywną. Dzięki mojemu doświadczeniu jestem jednak spokojna. Jeśli znajdę się w trudnej sytuacji, to i tak ją przetrwam" - stwierdziła Polka w rozmowie z UFC.

