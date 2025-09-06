Kapitalny występ Polaka w Paryżu. Weteran UFC ciężko znokautowany

Robert Bryczek wrócił do oktagonu podczas gali UFC w Paryżu, która odbyła się w prestiżowej Accor Arenie. Jego przeciwnikiem był Brad Tavares, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników wagi średniej w całym UFC. Amerykanin miał za sobą aż kilkanaście lat startów w największej organizacji świata i w ostatnich miesiącach wyrównał rekord zwycięstw w tej dywizji (16), stając się niezwykle wymagającym rywalem dla Polaka.

Dla Bryczka była to druga walka pod szyldem UFC. Zawodnik z Bielska-Białej zadebiutował w lutym 2024 roku, jednak w pierwszym występie przegrał na punkty z Ihorem Potierią. Spotkanie z Tavaressem było więc okazją, by zaprezentować pełnię umiejętności i udowodnić, że zasługuje na miejsce w elicie. Pojedynek w Paryżu miał szczególne znaczenie, bo zwycięstwo mogło otworzyć przed Polakiem drzwi do kolejnych dużych walk w organizacji.

Jeszcze przed pierwszym gongiem zapowiadało się zderzenie odmiennych stylów. Tavares słynie z konsekwentnego, uporządkowanego kickboxingu i częstych zwycięstw decyzją sędziów, natomiast Bryczek aż 11 razy kończył rywali przed czasem przez nokauty i techniczne nokauty. Kibice mogli więc oczekiwać starcia doświadczenia z agresją i poszukiwaniem skończenia walki, co czyniło ten pojedynek jednym z bardziej intrygujących na karcie wstępnej gali.

Polak od pierwszych sekund zaczął wywierać presję na rywalu. Szukał miejsca do pewnych wymian bokserskich. Dwie minuty po pierwszym gongu wojownik z Bielska trafił potężnym ciosem, który powalił Tavaresa na deski. Było bardzo blisko końca, ale Amerykanin zdołał wyjść z opresji. Kilkadziesiąt sekund później Bryczek ponownie się rozkręcił, ale oponent znów pokazał doświadczenie i przetrwał natarcie. Co więcej, poszedł po sprowadzenie i przeniósł rywalizację do parteru.

W drugiej rundzie Tavares wiedział, że stójkowo nie jest w stanie dorównać Biało-Czerwonemu w stójkowych wymianach, więc ponownie spróbował obalenia. Tym razem Bryczek był czujny, nie dawał się sprowadzić i starał się szukać swoich szans w wymianach. Mimo wszystko zdecydowanie za mało dał z siebie Polak w tej rundzie, nie trafiał często i nie mógł znaleźć pomysłu na rywala.

Trzecie starcie wydawało się być decydującym. Obaj musieli postawić na jedną kartę. Bryczek znów starał się zamknąć rywala na siatce, ale defensywny, kontrujący i uciekający styl Tavaresa nie pozwalał na wiele akcji. W najmniej spodziewanym momencie Robert Bryczek ponownie trafił prostym i zamroczył rywala. Tym razem dokończył dzieła i sędzia Łukasz Bosacki przerwał bój.

UFC w Paryżu: Robert Bryczek Jeff Bottari Getty Images

UFC Steve Marcus/Getty Images/AFP AFP

Robert Bryczek przed galą w UFC w Paryżu: Poczyniłem bardzo dużo zmian. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport